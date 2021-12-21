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WRC Новости

Официально: Леб вернется в WRC в 2022 году

Автор:
, News editor
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Девятикратный чемпион мира в следующем сезоне присоединится к команде M-Sport Ford, чьи пилоты были главными соперниками француза в прошлом

Официально: Леб вернется в WRC в 2022 году

О возможном возвращении Себастьена Леба в мировой чемпионат по ралли заговорили еще летом – а когда осенью француз протестировал новый гибридный Ford Puma в Испании и Франции, стало очевидно, что речь не идет о беспочвенных слухах. Сегодня же команда M-Sport официально подтвердила участие девятикратного чемпиона мира (которому сейчас 47 лет) в Ралли Монте-Карло, с которого в конце января начнется новый сезон WRC.

Впрочем, очевидно, что выступления француза за M-Sport будут лишь эпизодическими. Как это было на протяжении последних десяти лет – проведя свой последний полноценный сезон в WRC в 2012 году, после этого самый успешный раллист в истории принимал участие только в отдельных этапах. В 2018-м он проехал две гонки за Citroen, в 2019-м – шесть за Hyundai, в 2020-м дважды садился за руль машины WRC корейского производителя. После чего сделал годичную паузу в выступлениях.

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Примечательно, что гонщики, выступающие на автомобилях марки Ford, были главными соперниками Леба почти на всем протяжении его карьеры в WRC. Дважды (в 2006 и 2009 годах) француз становился чемпионом, опередив пилотов Ford на одно очко. К тому же, вскоре после завоевания первого титула в 2004 году Леб вел переговоры о возможном переходе под знамена Ford – но в итоге предпочел остаться во французской команде.

Объявив о заключении соглашения с девятикратным чемпионом мира, представители M-Sport также сообщили, что Адриан Фурмо, выступавший за команду в прошлом году, сохранит место в британском коллективе. Француз, ранее совмещавший выступления в WRC и в WRC2, проведет в главном классе свой первый полный сезон. 

Таким образом, составы трех команд WRC на 2022 год можно считать сформированными.

M-Sport Ford Toyota Hyundai
Крэйг Брин Элфин Эванс Тьерри Невилль
Гас Гринсмит Калле Рованпера Отт Тянак
Адриан Фурмо Такамото Катсута Оливер Сольберг/Дани Сордо
Себастьен Леб Себастьен Ожье/Эсапекка Лаппи  
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