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WRC / Новость

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду

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Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду
Автор:
20 нояб. 2019 г., 10:57

Французская компания подтвердила слухи об уходе из мирового ралли, появившиеся на прошлой неделе.

После двух десятилетий выступлений Citroën покинет WRC. О немедленно вступившем в силу решении было объявлено в среду 20 ноября.

В Citroën объяснили свой уход из чемпионата уходом Себастьена Ожье и отсутствием доступных гонщиков должного уровня на следующий год.

В заявлении сказано: «После решения Себастьена Ожье покинуть команду в конце сезона WRC 2019 года бренд решил прекратить свою спортивную программу WRC в 2020 году из-за отсутствия доступных гонщиков на сезон 2020 года».

«Мы явно не хотели оказаться в такой ситуации, но мы не рассматривали сезон 2020 года без Себастьена, – цитирует пресс-служба генерального директора Citroën Линду Джексон. – Я хочу поблагодарить членов команды Citroën Racing за их страсть и преданность делу.

Часть ДНК Citroën тесно связана с ралли, и мы гордимся тем, что являемся одним из самых успешных брендов в истории WRC, завоевав 102 победы и восемь конструкторских титулов».

Citroën не собирается полностью покидать ралли. Компания подтвердила, что продолжит заниматься клиентской программой.

Из этого следует, что Эсапекка Лаппи с Ожье, выступавшие за французскую марку в 2019-м, могут остаться в следующем году без работы. Наиболее вероятно, что француз отправится в Toyota на место перешедшего в Hyundai Отта Тянака.

Нынешний сезон Citroen завершила на третьем месте в зачете производителей. Ожье выиграл две из трех первых гонок сезона – в Монако и Мексике, – но после этого смог победить лишь в Турции. 

Последний раз марка была чемпионом WRC в 2012-м, когда за нее выступали Себастьен Леб и Микко Хирвонен.

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Об этой статье

Серия WRC
Команды Citroen WRT
Автор Денис Буденков

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