Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду
Французская компания подтвердила слухи об уходе из мирового ралли, появившиеся на прошлой неделе.
После двух десятилетий выступлений Citroën покинет WRC. О немедленно вступившем в силу решении было объявлено в среду 20 ноября.
В Citroën объяснили свой уход из чемпионата уходом Себастьена Ожье и отсутствием доступных гонщиков должного уровня на следующий год.
В заявлении сказано: «После решения Себастьена Ожье покинуть команду в конце сезона WRC 2019 года бренд решил прекратить свою спортивную программу WRC в 2020 году из-за отсутствия доступных гонщиков на сезон 2020 года».
«Мы явно не хотели оказаться в такой ситуации, но мы не рассматривали сезон 2020 года без Себастьена, – цитирует пресс-служба генерального директора Citroën Линду Джексон. – Я хочу поблагодарить членов команды Citroën Racing за их страсть и преданность делу.
Часть ДНК Citroën тесно связана с ралли, и мы гордимся тем, что являемся одним из самых успешных брендов в истории WRC, завоевав 102 победы и восемь конструкторских титулов».
Citroën не собирается полностью покидать ралли. Компания подтвердила, что продолжит заниматься клиентской программой.
Из этого следует, что Эсапекка Лаппи с Ожье, выступавшие за французскую марку в 2019-м, могут остаться в следующем году без работы. Наиболее вероятно, что француз отправится в Toyota на место перешедшего в Hyundai Отта Тянака.
Нынешний сезон Citroen завершила на третьем месте в зачете производителей. Ожье выиграл две из трех первых гонок сезона – в Монако и Мексике, – но после этого смог победить лишь в Турции.
Последний раз марка была чемпионом WRC в 2012-м, когда за нее выступали Себастьен Леб и Микко Хирвонен.
Читайте также:
Предыдущая новость
Citroen: Нас точно не будет в WRC в 2022 году
Следующая новость
Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Команды
|Citroen WRT
|Автор
|Денис Буденков
Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду
WRC Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта