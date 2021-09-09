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WRC / Ралли Греция Новость

Один из пилотов Toyota пропустит Ралли Греция

Автор:
, главный редактор

На очередном этапе чемпионата мира у японской команды не будет численного преимущества перед главными соперниками – коллективом Hyunadi

Один из пилотов Toyota пропустит Ралли Греция

Такамото Катсута, выступающий в составе команды Toyota, не выйдет на старт греческого этапа чемпионата мира по ралли, который состоится в эти выходные.

Причиной стал отказ от участия в соревнованиях штурмана японца, Китона Уильямса – британец был вынужден улететь из Греции на родину по семейным обстоятельствам. Найти же столь оперативно нового штурмана и соблюсти все необходимые формальности не представлялось возможным.

Напомним, что Катсута начал сезон с другим британским штурманом, Даниэлем Бэрриттом – однако тот был травмирован на июльском Ралли Эстония и пока не может вернуться в строй. В частности, на следующий после греческого этап – Ралли Финляндия в начале октября –  также заявлен Уильямс.

Нынешний сезон в целом выделяется большим количеством смен штурманов – причем только один раз речь шла о временной замене из-за коронавируса. Во всех остальных случаях сотрудничество прекращалось из-за недовольства пилота навыками штурмана или недовольства штурмана условиями сотрудничества.

Самыми яркими примерами стал Дани Сордо (Hyundai) и Гас Гринсмит (Ford) – за неполный сезон оба пилота успели выступить в компании трех разных штурманов! Многократный вице-чемпион мира Тьерри Невилль (Hyundai) номинально штурмана по ходу сезона не менял – однако многолетний партнер бельгийца Николя Жильсуль решил прекратить сотрудничество за считанные дни до начала первого этапа сезона.

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Вице-чемпион WRC обвинил все мировое ралли в отсутствии яиц

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Вице-чемпион WRC обвинил все мировое ралли в отсутствии яиц
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