Один из пилотов Ford в WRC внезапно покинул команду

Теему Сунинен в пятницу объявил о немедленном прекращении сотрудничества с командой M-Sport, которая выступает в чемпионате мира на автомобилях Ford.

Финский пилот управлял автомобилями британского коллектива с 2017 года – в этом году он стал бронзовым призером в младшей категории WRC 2 и дебютировал за рулем автомобиля категории WRC. За четыре с половиной года Сунинен трижды поднимался на подиум в топовом классе (последний раз – на прошлогоднем Ралли Мексика), лучшим результатом в общем зачете WRC для него стало 7-е место в прошлом году.

В этом году после трех подряд полных сезонов гонщик вновь стал чередовать выступления на автомобилях двух разных категорий. Он дважды смог финишировать вторым в WRC 2, а за рулем автомобиля WRC его лучшим результатом стало 6-е место. Также в этом году Сунинен отметился двумя авариями на первых допах ралли – инциденты произошли на Ралли Монте-Карло и Ралли Италия.

По словам знакомых с ситуацией экспертов, решение о прекращении сотрудничества принял менеджмент пилота, карьерой которого управляет известнейший финский раллийный менеджер Тимо Йоуки.

При этом руководитель M-Sport Малькольм Уилсон прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы в любом случае не видели Теему в нашем составе на 2022 год – так что, можно сказать, мы довольны завершить совместную работу таким образом. Жаль, что наше сотрудничество не принесло успеха. При этом не могу сказать, что у нас были какие-то проблемы с Теему – мы хорошо уживались, и я не исключаю совместной работы в будущем».

Также Уилсон подтвердил, что оставшиеся гонки за рулем второго автомобиля M-Sport проведет Адриан Фурмо. Француз в этом году делил машину с Суниненом, провел четыре гонки – и греческий этап в середине сентября должен был стать для пилота пятым и последнем в сезоне на технике WRC. Таким образом, уход финна подарил французу, занимающему сейчас 10-е место в общем зачете, три лишних гонки.