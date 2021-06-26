Новыми проблемами на Ралли Сафари стали зебры и дождь

Тьерри Невилль сохранил лидерство в Ралли Сафари по итогам субботы. Пилот Hyundai увеличил почти до минуты отрыв от Такамото Кацуты на Toyota, в то время как на третье место по ходу последнего субботнего спецучастка вышел еще один пилот японской марки, действующий чемпион Себастьен Ожье. Он отстает от лидера на 1 минуту 15 секунд.

По ходу большей части дня в группе лидеров не происходило перестановок – и казалось, что после пятницы, когда проблемы возникли у всех ведущих экипажей, участникам удалось избежать серьезных проблем. В частности, наличие на дистанции первого субботнего допа большого количества зебр и газелей, которые порой вынуждали экипажи сбрасывать ход, не привело к серьезным инцидентам.

Однако на последнем спецучастке гонщикам пришлось бороться с проливным дождем. Он сделал дорогу максимально скользкой – а на Hyundai Отта Тянака стало стремительно запотевать лобовое стекло с водительской стороны. В итоге эстонец уступил лучшему времени допа больше двух минут и из-за этого потерял 3-ю позицию в промежуточном протоколе.

Целый ряд пилотов вернулся в гонку после пятничных сходов – в частности, Калле Рованпера (Toyota) занимает 7-е место, но отстает от пилота на 6-й позиции на 8 минут. А Дани Сордо (Hyundai) и Элфин Эванс (Toyota), показавшие два лучших времени на упомянутом дождевом допе, ведут борьбу в середине второго десятка.

В воскресенье участникам гонки предстоит проехать 5 спецучастков общей дистанцией около 55 км.