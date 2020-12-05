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Новый сюрприз на Ралли Монца: лидер сезона Эванс улетел в канаву и сошел

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Новый сюрприз на Ралли Монца: лидер сезона Эванс улетел в канаву и сошел
Автор:
, журналист (Autosport)

Валлийский пилот комфортно занимал место в тройке лидеров, что почти гарантировало ему титул, но ошибся на СУ11

Финальный этап мирового ралли складывается невероятно драматично. Себастьен Ожье в погоне за седьмым титулом пытается отыграть 14 очков отставания от Элфина Эванса, и до середины среды казалось, что французу будет сложно добиться своего. 

Ожье вышел в лидеры гонки, но его партнер по Toyota Эванс держался третьим, отставая всего на 7,5 секунд. 

Однако в ход гонки вмешалась погода: из-за сильного снегопада окрестности знаменитой гоночной трассы превратились в настоящий каток, что привело к множеству аварий. 

Из-за них уже отменили СУ10, а после возобновления гонки Эванс совершил, возможно, самую главную ошибку в карьере: в конце допа «Жероза» он заскользил по трассе. закрутился и оказался в канаве

Ожье ехал следом – он рассказал, что тоже был близок к аварии. 

«Увидев их машину, я успел подумать: «Только не сделай то же самое», – рассказал гонщик. – В том повороте, где они улетели, невозможно было контролировать машину, под колесами был словно голый лед. Они (Эванс и штурман Скотт Мартин) знаками показали мне замедлиться. я едва проехал тот поворот. Мне очень досадно, что с ними так вышло». 

Ожье довел свой отрыв от Дани Сордо из Hyundai, занимающего второе место, до 22,3 секунды. Эванс сможет вернуться в борьбу в воскресенье, но из-за полученных штрафов едва ли сумеет побороться за высокий результат в гонке – и за титул. 

«Борьба еще далеко не закончена, – уверен Ожье. – Мне надо продержаться до конца, а это сложнейший вызов. У нас был классный поединок, который доставлял большое удовольствие. Но теперь предстоит биться за то, чтобы закончить эту гонку».

После СУ11 участников Ралли Монца ждут еще два скоростных участка в субботу и три в воскресенье.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монца
Пилоты Элфин Эванс
Команды Toyota Gazoo Racing
Автор Ник Гартон

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