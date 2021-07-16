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WRC / Ралли Эстония Новость

Новый провал Hyundai. Тянак сошел в 1-й день Ралли Эстония

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, главный редактор

На домашней гонке проблемы для экс-чемпиона мира начались даже раньше, чем на предыдущих неудачных этапах

Новый провал Hyundai. Тянак сошел в 1-й день Ралли Эстония

Отт Тянак, выступающий за команду Hyundai, покинул трассу Ралли Эстония по ходу третьего пятничного допа и направился в сторону сервис-парка. 

Проблемы у экс-чемпиона мира начались на втором спецучастке дня, когда из-за пробитого и разрушившегося к финишу переднего правого колеса эстонец потерял около 20 секунд. Поставив запасное колесо, экипаж продолжил борьбу – однако на следующем допе вылетел с трассы. Машина по-прежнему была на ходу и позволила продолжить движение, но, очевидно, получила повреждения, которые не позволили пилоту поддерживать нужный темп.

Напомним, что последние три гонки уже заканчивались для команды Hyundai громкими провалами. Во всех трех пилоты корейского коллектива лидировали, но в итоге сходили с трассы или отставали из-за повреждений подвески. При этом не похоже, что вину за эти инциденты можно возложить исключительно на гонщиков – эксперты говорят, что одной из причин может быть недостаточная прочность подвески.

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Тем временем лидерство в гонке оспаривают Крейг Брин на Hyundai и Калле Рованпера на Toyota. Также в первой пятерке находятся еще два пилота японского коллектива, Такамото Кацута и Себастьен Ожье (действующий чемпион мира теряет время, т.к. стартует первым и разбрасывает верхний рыхлый слой гравия),  а также один из пилотов основного состава Hyundai Тьерри Невилль.

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Прим.: технически пятница является 2-м днем ралли – но первым полноценным днем, так как в четверг состоялся один-единственный шоу-спецучасток длиной всего около 1,5 км.

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Озвучены 9 этапов WRC-2022 и даты двух из них

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Озвучены 9 этапов WRC-2022 и даты двух из них
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