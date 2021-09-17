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WRC Новости

Новые машины WRC оказались слишком тесными для штурманов

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, Редактор

Сидеть в гоночной технике стало безопаснее, но неудобнее

Новые машины WRC оказались слишком тесными для штурманов

В следующем году раллисты чемпионата WRC будут выступать на новых автомобилях, созданных по правилам Rally1. Они в первую очередь отличаются гибридными силовыми установками, но также и переделанным силовым каркасом.

Из-за этого изменилась посадка штурмана в автомобиле, что после тестов вызвало много критики, пишет издание Dirt Fish.

«После трех кругов по тестовой трассе я уже не чувствовал своих ног, так как внутри очень тесно, – заявил штурман Отта Тянака Мартин Ярвеоя. – Я не самый высокий штурман, есть ребята и повыше, и им должно быть еще тяжелее. Я определенно не чувствовал себя в безопасности».

В частности, таким высоким штурманом является Стюарт Лоундон, выступающий штурманом Мэттью Уилсона. Его рост 188 сантиметров, и новые машины Лоундону также не понравились:

«Теперь мы сидим ближе к переднему краю машины и сильно выше. Считается, что то, что мы теперь сидим дальше от пола повышает нашу безопасность. Но в действительно сильной аварии мне не хочется быть столь близко к крыше.

Место штурмана стало совсем другим. Когда я впервые там оказался, то подумал: «Боже, я не смогу это сделать». Сейчас после шести месяцев тестов мне все еще неудобно.

Мы проводим в машинах много времени. Например, расстояние между спецучастками может достигать 100 километров, потом будет два-три спецучастка по 30 километров и снова поездка по дороге общего пользования. И если в нынешних машинах можно хотя бы вытянуть ноги, то в новых это невозможно».

В FIA отметили, что новые технические требования в части мест штурманов в машинах можно будет подправить, что сейчас и обсуждается. При этом подчеркивается, что первостепенными все равно остаются соображения безопасности.

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