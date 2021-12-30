Новые машины WRC будут медленными? Гонщик Ford уверен в обратном

В 2021 году в чемпионате мира по ралли топ-класс сменит название на Rally1, а участвовать в нем станут машины нового поколения с гибридным приводом.

Эти автомобили пока вызывают больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, за счет дополнительного электропривода и наличия тяговой батареи их вес должен существенно увеличиться.

С другой, в качестве двигателей внутреннего сгорания останутся прежние 1,6-литровые турбомоторы, которые дополнит электропривод мощностью 136 лошадиных сил. В итоге суммарная отдача силовой установки на пике будет достигать 500 л.с.

С третьей стороны, опять же, речь идет о пиковой мощности, которая доступна на короткое время при полностью заряженной батарее. Как часто ее можно будет использовать, насколько реально вырастет отдача силовой установки и какой в итоге будет скорость машин Rally1 по сравнению в WRC – это мы узнаем только на Ралли Монца в конце января 2022 года.

Однако уже сейчас у пилота команды M-Sport Гуса Гринсмита, который будет выступать на новой машине Ford Puma, есть ощущение, что скорости только вырастут.

«Это замечательный проект, все выглядит многообещающе, и похоже нас ждут очень быстрые автомобили, – заявил Гринсмит после тестов автомобиля Rally1. – В прессе по их поводу было довольно много негатива. Но по моим ощущениям, машины класса Ралли1 будут не медленнее, а существенно быстрее техники WRC 2021 года.

Это вопрос развития. Нынешние машины были разработаны еще в 2017 году, и за пять лет технологии ушли вперед. Так что я воспринимаю Rally1 как естественный технический прогресс.

Вы видели кадры с ютьюба с тестов нашего Ford Puma? Мы уже провели достаточно много тестов, и пока они не закончены, машина еще будет дорабатываться.

Я уверен, что Puma будет быстрой. Вы знаете, что команда M-Sport умеет делать очень сильные автомобили, а сейчас к делу подключились и ребята из Ford Performance. Так что, все выглядит очень оптимистично.

У нас уже очевидно есть скорость, но предстоит убедиться, что мы готовы регулярно показывать хорошие результаты. У нас почти нет прав на ошибку в первый год, так что надо убедиться в надежности новой техники, так как мы намерены существенно прибавить в скорости».