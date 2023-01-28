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Бывший глава Renaunt и Caterham F1 Сириль Абитбуль возглавил раллийную команду Hyundai за несколько дней до старта первой гонки сезона-2023. Результаты этапа в Монте-Карло, между тем, получились не самыми радужными для корейской марки. Из 18 спецучастков гонщики на новых i20 N смогли выиграть лишь два.

Тьерри Невилль финишировал третьим, уступив победившему Себастьену Ожье 45 секунд, но ни о какой борьбе с соперниками из Toyota в этот раз речи не было. Небольшим позитивом для Hyundai стал лишь финиш в полном составе, чего не удавалось добиться в прежние годы.

Однако из-за теплой зимы в 2023-м на трассе почти не было льда, потому и аварий произошло куда меньше обычного. Вдобавок, гонщики Hyundai Дани Сордо и Эсапекка Лаппи потеряли время и заняли в итоговом протоколе только седьмую и восьмую строчки.

После завершения этапа Абитбуль рассказал, чем намерен заняться в первую очередь. По его словам, период нестабильности после ухода бывшего босса Андреа Адамо в конце 2021 года не пошел команде на пользу, потому прежде всего необходимо усилить ее структуру управления.

Сейчас у Hyundai вообще нет технического директора, эти функции временно вверены бывшему инженеру Кристиану Лорьо, который занимает должность консультанта.

«Конечно, пока делать серьезные выводы рано, – рассказал новый глава команды. – Я занимаю свой пост всего несколько дней, так что было бы немного высокомерно судить о людях, которые работают в проекте много лет.

Сейчас мне важно поднять командный дух, а также выстроить структуру коллектива. Именно этого от меня ожидает президент [Hyundai Motorsport] Шон Ким.

Мне кажется, стоит четче установить зоны ответственности и общую схему работы. Я полагаю, в такой организации это будет несложно. В любой структуре, если возникает ощущение недостаточно четкого руководства, каждый начинает работать по-своему, такова уж человеческая природа».

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Фабьен Дюфур / Hyundai Motorsport

Сириль добавил: «Я полагаю, именно вопросом распределения ролей и ответственности я займусь прежде всего.

В краткосрочной перспективе нам нужно больше ясности [с обязанностями сотрудников]. Думаю, это дело ближайших недель. А если говорить об оптимизации структуры – это займет несколько месяцев».

В декабре, еще до официального объявления о контракте, экс-босс Renault F1 побывал на базе Hyundai в немецком Альценау.

«Там очень много места, – признался он. – Это касается и общего пространства, и количества квадратных метров на одного сотрудника.

Организовано все не совсем так, как я привык в Ф1, где вы разрабатываете машину, собираете ее, потом совершенствуете – а затем просто отправляете в помойное ведро.

В ралли вам нужно иметь большой запас запасных частей, которые занимают немало места. Но также мне было интересно увидеть, как размещается оборудование для создания и улучшения машин.

Мне очень понравился стенд для моторов. Там, откуда я пришел, им не уделяют должного внимания, а здесь все действительно серьезно.

Так что у нас есть все необходимые ингредиенты, теперь нужен проект, который позволит собрать их воедино. Есть и таланты, и оборудование – мы должны конвертировать их в чемпионский титул».

Сезон мирового ралли продолжится в первой половине февраля в Швеции.