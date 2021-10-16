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WRC Новости

«Пандемия поставила мир на колени». Боссы WRC обновили календарь-22

Автор:
, News editor

Мировое ралли вернется в Новую Зеландию, но место проведения еще одного этапа по-прежнему неизвестно

«Пандемия поставила мир на колени». Боссы WRC обновили календарь-22

Предварительная версия календаря WRC на следующий год увидела свет еще в июле. В нее вошли девять гонок (только две – с конкретными датами) и три вакансии без указания места проведения. 

Спустя три с лишним месяца Всемирный совет FIA утвердил обновленную версию календаря. Она по-прежнему далека от того, чтобы называться финальной. 

По словам промоутеров, раллийные гонки, которые проходят на большой территории, сильнее других дисциплин автоспорта пострадали от коронавирусных ограничений. Потому 50-й сезон в истории WRC, который ознаменуется переходом на совершенно новую технику Rally1, готовят особенно тщательно, стараясь избежать отмен по ходу чемпионата. 

 «Следующий год будет важным и захватывающим для чемпионата мира по ралли, – объяснила управляющий директор промоутера WRC Йона Зибель. – Мы увидим гибридные машины Rally1 и другие изменения, призванные вести серию к зеленому и устойчивому будущему. 

Сезон станет 50-м в истории, потому календарь должен быть соответствующим. Мы рады вернуться в Новую Зеландию, которая принимает этапы с 1977 года. Местные грунтовые дорожки нравятся гонщикам – к сожалению, планы вернуться туда в 2020-м нарушил Covid.

К сожалению, пандемия поставила мир на колени, но он понемногу приходит в себя, а вмести с ним и WRC.

Мы уже озвучивали стратегию разделения этапов между Европой и дальними выездами – и календарь на 2022 год стал серьезным шагом в этом направлении».

Гонка в Новой Зеландии пройдет на стыке сентября и октября. Еще одно место в календаре отдали Ралли Финляндия – после осеннего эксперимента в этом году популярная гонка вновь пройдет в традиционную дату в начале августа.

Хорватский асфальтовый этап, не вошедший в прошлую версию, назначен на конец апреля. 

Таким образом, в календаре на 2022 год осталась одна неизвестная гонка. По информации Motorsport.com, на ее проведение есть несколько кандидатов, включая Бельгию (Ралли Ипр) и Великобританию (гонка в Северной Ирландии). Уже определено, что соревнования должны пройти по асфальтовым дорогам.

WRC станет в будущем году единственным чемпионатом мира, который посетит Африку, но при этом не приедет ни в Северную, ни в Южную Америку.

Календарь чемпионата мира по ралли на 2022 год

Дата

Ралли

Покрытие 

20-23 января

Monaco Монте Карло

асфальт/снег/лед

24-27 февраля

Sweden Швеция

снег/лед/грунт

21-24 апреля

Croatia (Hrvatska) Хорватия *

асфальт

19-22 апреля

Portugal Португалия

грунт

2-5 июня

Italy Италия

грунт

23-26 июня

Kenya Кения

грунт

14-17 июля

Estonia Эстония

грунт

4-7 августа

Finland Финляндия

грунт

18-21 августа

не объявлено

асфальт

8-11 сентября 

Greece Греция

грунт

29 сент. – 2 окт.

New Zealand Новая Зеландия *

грунт

20-23 октября

Spain Испания

асфальт

10-13 ноября

Japan Япония

асфальт

* требуется заключение контракта / одобрение национальной федерации

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