Предварительная версия календаря WRC на следующий год увидела свет еще в июле. В нее вошли девять гонок (только две – с конкретными датами) и три вакансии без указания места проведения.

Спустя три с лишним месяца Всемирный совет FIA утвердил обновленную версию календаря. Она по-прежнему далека от того, чтобы называться финальной.

По словам промоутеров, раллийные гонки, которые проходят на большой территории, сильнее других дисциплин автоспорта пострадали от коронавирусных ограничений. Потому 50-й сезон в истории WRC, который ознаменуется переходом на совершенно новую технику Rally1, готовят особенно тщательно, стараясь избежать отмен по ходу чемпионата.

«Следующий год будет важным и захватывающим для чемпионата мира по ралли, – объяснила управляющий директор промоутера WRC Йона Зибель. – Мы увидим гибридные машины Rally1 и другие изменения, призванные вести серию к зеленому и устойчивому будущему.

Сезон станет 50-м в истории, потому календарь должен быть соответствующим. Мы рады вернуться в Новую Зеландию, которая принимает этапы с 1977 года. Местные грунтовые дорожки нравятся гонщикам – к сожалению, планы вернуться туда в 2020-м нарушил Covid.

К сожалению, пандемия поставила мир на колени, но он понемногу приходит в себя, а вмести с ним и WRC.

Мы уже озвучивали стратегию разделения этапов между Европой и дальними выездами – и календарь на 2022 год стал серьезным шагом в этом направлении».

Гонка в Новой Зеландии пройдет на стыке сентября и октября. Еще одно место в календаре отдали Ралли Финляндия – после осеннего эксперимента в этом году популярная гонка вновь пройдет в традиционную дату в начале августа.

Хорватский асфальтовый этап, не вошедший в прошлую версию, назначен на конец апреля.

Таким образом, в календаре на 2022 год осталась одна неизвестная гонка. По информации Motorsport.com, на ее проведение есть несколько кандидатов, включая Бельгию (Ралли Ипр) и Великобританию (гонка в Северной Ирландии). Уже определено, что соревнования должны пройти по асфальтовым дорогам.

WRC станет в будущем году единственным чемпионатом мира, который посетит Африку, но при этом не приедет ни в Северную, ни в Южную Америку.

Календарь чемпионата мира по ралли на 2022 год

Дата Ралли Покрытие 20-23 января Монте Карло асфальт/снег/лед 24-27 февраля Швеция снег/лед/грунт 21-24 апреля Хорватия * асфальт 19-22 апреля Португалия грунт 2-5 июня Италия грунт 23-26 июня Кения грунт 14-17 июля Эстония грунт 4-7 августа Финляндия грунт 18-21 августа не объявлено асфальт 8-11 сентября Греция грунт 29 сент. – 2 окт. Новая Зеландия * грунт 20-23 октября Испания асфальт 10-13 ноября Япония асфальт

* требуется заключение контракта / одобрение национальной федерации