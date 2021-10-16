«Пандемия поставила мир на колени». Боссы WRC обновили календарь-22
Мировое ралли вернется в Новую Зеландию, но место проведения еще одного этапа по-прежнему неизвестно
Предварительная версия календаря WRC на следующий год увидела свет еще в июле. В нее вошли девять гонок (только две – с конкретными датами) и три вакансии без указания места проведения.
Спустя три с лишним месяца Всемирный совет FIA утвердил обновленную версию календаря. Она по-прежнему далека от того, чтобы называться финальной.
По словам промоутеров, раллийные гонки, которые проходят на большой территории, сильнее других дисциплин автоспорта пострадали от коронавирусных ограничений. Потому 50-й сезон в истории WRC, который ознаменуется переходом на совершенно новую технику Rally1, готовят особенно тщательно, стараясь избежать отмен по ходу чемпионата.
«Следующий год будет важным и захватывающим для чемпионата мира по ралли, – объяснила управляющий директор промоутера WRC Йона Зибель. – Мы увидим гибридные машины Rally1 и другие изменения, призванные вести серию к зеленому и устойчивому будущему.
Сезон станет 50-м в истории, потому календарь должен быть соответствующим. Мы рады вернуться в Новую Зеландию, которая принимает этапы с 1977 года. Местные грунтовые дорожки нравятся гонщикам – к сожалению, планы вернуться туда в 2020-м нарушил Covid.
К сожалению, пандемия поставила мир на колени, но он понемногу приходит в себя, а вмести с ним и WRC.
Мы уже озвучивали стратегию разделения этапов между Европой и дальними выездами – и календарь на 2022 год стал серьезным шагом в этом направлении».
Гонка в Новой Зеландии пройдет на стыке сентября и октября. Еще одно место в календаре отдали Ралли Финляндия – после осеннего эксперимента в этом году популярная гонка вновь пройдет в традиционную дату в начале августа.
Хорватский асфальтовый этап, не вошедший в прошлую версию, назначен на конец апреля.
Таким образом, в календаре на 2022 год осталась одна неизвестная гонка. По информации Motorsport.com, на ее проведение есть несколько кандидатов, включая Бельгию (Ралли Ипр) и Великобританию (гонка в Северной Ирландии). Уже определено, что соревнования должны пройти по асфальтовым дорогам.
WRC станет в будущем году единственным чемпионатом мира, который посетит Африку, но при этом не приедет ни в Северную, ни в Южную Америку.
Календарь чемпионата мира по ралли на 2022 год
|
Дата
|
Ралли
|
Покрытие
|
20-23 января
|
Монте Карло
|
асфальт/снег/лед
|
24-27 февраля
|
Швеция
|
снег/лед/грунт
|
21-24 апреля
|
Хорватия *
|
асфальт
|
19-22 апреля
|
Португалия
|
грунт
|
2-5 июня
|
Италия
|
грунт
|
23-26 июня
|
Кения
|
грунт
|
14-17 июля
|
Эстония
|
грунт
|
4-7 августа
|
Финляндия
|
грунт
|
18-21 августа
|
не объявлено
|
асфальт
|
8-11 сентября
|
Греция
|
грунт
|
29 сент. – 2 окт.
|
Новая Зеландия *
|
грунт
|
20-23 октября
|
Испания
|
асфальт
|
10-13 ноября
|
Япония
|
асфальт
* требуется заключение контракта / одобрение национальной федерации