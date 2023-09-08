Предыдущая / Ливни сорвали начало Ралли Акрополис. Организаторы заверили, что гонка состоится
WRC / Ралли Греция Отчет о секции

Невилль закончил первый день Ралли Греция в двух секундах впереди Ожье

Десятый этап WRC начался с упорного сражения, которое пока не позволило выделить явного фаворита гонки

Том Ховард
Автор:
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

После того, как в четверг вечером Калле Рованпера выиграл за рулем Toyota короткий зрительский СУ на афинской набережной, с утра пятницы экипажи начали реальную борьбу на грунтовках севера страны. К счастью, непогода отступила, позволив провести все пять запланированных спецучастков. 

И хотя Тьерри Невилль стал быстрейшим лишь на одном из них, именно он завершил день на первой строчке. Бельгийцу из Hyundai не помешали неполадки с дифференциалом под конец дня и сыграли на руку технические проблемы у Отта Тянака – по чистой скорости именно чемпион 2020 года стал быстрейшим, однако по ходу дня им со штурманом Мартином Ярвеоей пришлось своими силами менять отказавшую водяную помпу. 

Эстонский экипаж справился с этой задачей, но опоздал из-за этого на 22 минуты, за что по правилам положено 3 минуты и 40 секунд штрафа. Тянак выиграл все три допа после дневного перерыва, но в таблице пока занимает только девятую строчку. 

Главным же преследователем лидера сейчас выглядит стабильный Себастьен Ожье. Облададель восьми титулов на каждом спецучастке попал в тройку лучших и закончил пятницу в 2,8 секунды от Невилля. 

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Лидер сезона Калле Рованпера, традиционно стартовавший первым и расчищавший трассу для преследователей, замкнул тройку лидеров с отставанием 25,5 секунды. 

На самом последнем спецучастке дня в квартет лидеров поднялся еще один гонщик Toyota Элфин Эванс, разом опередивший Эсапекку Лаппи (которому на дорожной секции прислось устранять протечку в радиаторе) и Дани Сордо из Hyundai.

Для M-Sport Ford начало гонки оказалось сложным. Помимо Тянака, водяная помпа отказала и у другого пилота команды Пьера-Луи Лубэ, которому пришлось сойти.  

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

После прокола у Адриена Фурмо лидером среди гонщиков на технике RC2 стал Николай Грязин на Skoda Fabia. Ближайшего соперника Иоана Росселя россиянин опережает уже на полминуты.

Субботняя программа гонки включает шесть скоростных участков.

Положение на Ралли Греция после СУ6

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видеге

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 55:10.4
2

France Себастьен Ожье
France Венсан ЛандэToyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2.8
3

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +25.5
4

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +31.0
5

Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +32.1
6

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +41.7
7

Spain Дани Сордо 

Spain Кандидо Каррера

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +48.6
8

Russian Federation

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 2
 Škoda Fabia RS Rally2 +3:16.7
9 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +3:34.5
10

France Иоан Россель
France Арно Дюнан

M-Sport

 Ford Fiesta Rally2 +3'46.3
Поделились
Комментарии

Ливни сорвали начало Ралли Акрополис. Организаторы заверили, что гонка состоится

Том Ховард Больше от
Том Ховард
Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция

Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция

WRC
Ралли Греция

Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция

Ливни сорвали начало Ралли Акрополис. Организаторы заверили, что гонка состоится

Ливни сорвали начало Ралли Акрополис. Организаторы заверили, что гонка состоится

WRC
Ралли Греция

Ливни сорвали начало Ралли Акрополис. Организаторы заверили, что гонка состоится Ливни сорвали начало Ралли Акрополис. Организаторы заверили, что гонка состоится

Эванс уехал от соперников на Ралли Финляндия

Эванс уехал от соперников на Ралли Финляндия

WRC
Ралли Финляндия

Эванс уехал от соперников на Ралли Финляндия Эванс уехал от соперников на Ралли Финляндия

Самое важное:

Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция

Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция

WRC WRC
Ралли Греция

Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция

Гасли попросил Формулу 1 оградить паддок от болельщиков

Гасли попросил Формулу 1 оградить паддок от болельщиков

F1 Формула 1

Гасли попросил Формулу 1 оградить паддок от болельщиков Гасли попросил Формулу 1 оградить паддок от болельщиков

Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, лидируя от старта до финиша

Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, лидируя от старта до финиша

MGP MotoGP
Гран При Сан-Марино

Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, лидируя от старта до финиша Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, лидируя от старта до финиша

Стартовая решетка спринта Гран При Сан-Марино MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Сан-Марино MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Сан-Марино

Стартовая решетка спринта Гран При Сан-Марино MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Сан-Марино MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.