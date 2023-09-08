Невилль закончил первый день Ралли Греция в двух секундах впереди Ожье
Десятый этап WRC начался с упорного сражения, которое пока не позволило выделить явного фаворита гонки
После того, как в четверг вечером Калле Рованпера выиграл за рулем Toyota короткий зрительский СУ на афинской набережной, с утра пятницы экипажи начали реальную борьбу на грунтовках севера страны. К счастью, непогода отступила, позволив провести все пять запланированных спецучастков.
И хотя Тьерри Невилль стал быстрейшим лишь на одном из них, именно он завершил день на первой строчке. Бельгийцу из Hyundai не помешали неполадки с дифференциалом под конец дня и сыграли на руку технические проблемы у Отта Тянака – по чистой скорости именно чемпион 2020 года стал быстрейшим, однако по ходу дня им со штурманом Мартином Ярвеоей пришлось своими силами менять отказавшую водяную помпу.
Эстонский экипаж справился с этой задачей, но опоздал из-за этого на 22 минуты, за что по правилам положено 3 минуты и 40 секунд штрафа. Тянак выиграл все три допа после дневного перерыва, но в таблице пока занимает только девятую строчку.
Главным же преследователем лидера сейчас выглядит стабильный Себастьен Ожье. Облададель восьми титулов на каждом спецучастке попал в тройку лучших и закончил пятницу в 2,8 секунды от Невилля.
Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Лидер сезона Калле Рованпера, традиционно стартовавший первым и расчищавший трассу для преследователей, замкнул тройку лидеров с отставанием 25,5 секунды.
На самом последнем спецучастке дня в квартет лидеров поднялся еще один гонщик Toyota Элфин Эванс, разом опередивший Эсапекку Лаппи (которому на дорожной секции прислось устранять протечку в радиаторе) и Дани Сордо из Hyundai.
Для M-Sport Ford начало гонки оказалось сложным. Помимо Тянака, водяная помпа отказала и у другого пилота команды Пьера-Луи Лубэ, которому пришлось сойти.
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: Red Bull Content Pool
После прокола у Адриена Фурмо лидером среди гонщиков на технике RC2 стал Николай Грязин на Skoda Fabia. Ближайшего соперника Иоана Росселя россиянин опережает уже на полминуты.
Субботняя программа гонки включает шесть скоростных участков.
Положение на Ралли Греция после СУ6
|Поз.
|Гонщик / Штурман / Команда
|Машина
|Время / Отст.
|1
|
Тьерри Невилль
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|55:10.4
|2
|
Себастьен Ожье
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2.8
|3
|
Калле Рованпера
Toyota Racing
|Toyota GR Yaris Rally1
|+25.5
|4
|
Элфин Эванс
|Toyota GR Yaris Rally1
|+31.0
|5
|
Эсапекка Лаппи
|Hyundai i20 N Rally1
|+32.1
|6
|
Такамото Кацута
|Toyota GR Yaris Rally1
|+41.7
|7
|
Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|+48.6
|8
|
Николай Грязин
Константин Александров
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+3:16.7
|9
| Отт Тянак
Мартин ЯрвеояM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+3:34.5
|10
|
Иоан Россель
|Ford Fiesta Rally2
|+3'46.3
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