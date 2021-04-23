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WRC / Ралли Хорватия / Отчет о секции

Невилль закончил лидером первый день Ралли Хорватия

Автор:
, Главный редактор

Россиянин Николай Грязин после 8-ми спецучастков занимает 2-е место в своей категории

Невилль закончил лидером первый день Ралли Хорватия

Тьерри Невилль, представляющий команду Hyundai, закончил лидером первый день Ралли Хорватии – третьего этапа чемпионата мира. Бельгийский пилот захватил лидерство на первом спеуцучастке и не упускал до конца дня, в итоге выиграв 3 допа из 8-ми состоявшихся в пятницу.

Главными преследователями Невилля стали гонщики команды Toyota. Долгое время на втором месте находился Элфин Эванс, но во второй половине дня активизировался Себастьян Ожье – действующий чемпион мира выиграл три допа подряд (одержав при это юбилейную, 600-ю победу за карьеру), вышел на второе место и сократил отставание от лидера с 13-ти секунд до 8-ми. Находящийся на 3-м месте Эванс, впрочем, уступает товарищу по команде всего три десятых.

Еще один пилот Hyundai, закончивший день 4-м Отт Тянак, проигрывает своему товарищу уже более полуминуты. В течение дня эстонец не раз жаловался, что чувствует себя за рулем автомобиля не слишком уверенно.

Авария Калле Рованперы на самом первом спецучастке так и осталась самым серьезным инцидентом дня. Сможет ли финн вернуться в гонку, пока ясности нет.

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Российский пилот Николай Грязин закончил день на 2-м месте в своей категории WRC 2. Лидеру, известному по выступлениям в топовом классе Мадсу Остбергу, москвич уступает меньше 8-ми секунд.   

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Лидер WRC попал в аварию через 5 км после старта Ралли Хорватия

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Лидер WRC попал в аварию через 5 км после старта Ралли Хорватия
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Хорватия
Автор Кирилл Качнов

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