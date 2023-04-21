Невилль захватил лидерство на Ралли Хорватия после проколов у соперников

Четвертый этап мирового ралли начался с минуты молчания в память о погибшем в аварии на тестах Крейге Брине – а лидером по итогам восьми спецучастков стал выступающий на машине в мемориальных цветах ирландского флага Тьерри Невилль.

За весь день бельгиец всего раз стал сильнейшим на спецучастке, зато ни разу не выпал из пятерки быстрейших и избежал неприятностей.

Главной сложностью на узких асфальтовых дорожках к северу от Загреба стали проколы. Именно по этой причина откатился назад первый лидер гонки Себастьен Ожье – он выиграл первый доп, но уже на втором остался на трех колесах.

Неудача не смутила француз на Toyota – он стал быстрейшим трижды подряд и под конец дня пробился было на пятое место, однако на финальном СУ8 «поймал» еще один прокол.

Так что главным преследователем Невилля стал другой представитель японской команды Элфин Эванс. На середине дня он проигрывал 16 секунд, но до вечера смог сократить разницу до шести.

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

Отт Тянак на Ford завершил пятницу третьим, проигрывая уже полминуты. В свою очередь, несколько секунд эстонцу уступает Эсапекка Лаппи из Hyundai.

Больше всех отстал в первый день действующий чемпион WRC Калле Рованпера – он тоже проколол колесо и потерял на этом две с лишним минуты.

В «младшем» зачете WRC2 пока лидирует Иоан Россель за рулем Citroen, тогда как для россиянина Николая Грязина итоги пятницы вышли неоднозначными.

С одной стороны, экипаж москвича и штурмана Константина Александрова проигрывает французу уже полминуты, но с другой – на СУ2 пилоту Skoda лишь чудом удалось избежать падения в глубокий овраг и неизбежного схода.

Но так повезло не всем, как свидетельствует видео, снятое в этом месте одним из болельщиков:

В субботу участников хорватской гонки ждут еще восемь скоростных участков.

Положение на Ралли Хорватия после СУ8