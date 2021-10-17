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WRC / Ралли Испания Отчет об этапе

Невилль выиграл Ралли Испания, Эванс сохранил шанс на титул

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Быстрейшим на всех спецучастках в воскресенье был Дани Сордо

Невилль выиграл Ралли Испания, Эванс сохранил шанс на титул

Тьерри Невилль одержал победу в Ралли Испания, не победив ни на одном спецучастке в воскресенье. Более того, накануне старта последнего заезда у него возникли технические проблемы, из-за чего штурману даже пришлось толкать их машину. Однако затем все вновь заработало, Невиль показал в финале второе время, но благодаря запасу, заработанному в предыдущие дни стал победителем этапа.

При этом на всех четырех воскресных спецучастках быстрейшим стал напарник Невилля по Hyundai Дани Сордо. Это позволило ему подняться на третью позицию по итогам этапа. Вторым остался Элфин Эванс, который тем самым сохранил свои шансы на победу в чемпионате.

Лидер чемпионата Себастьен Ожье упустил шанс досрочно выиграть титул, финишировав только четвертым. На протяжении двух дней он держался позади Эванса, но в воскресенье пропустил Сордо вперед.

Сам Ожье на протяжении всего уик-энда жаловался на то, что никак не может подобрать настройки для своей машины. Вечером в субботу он даже заявил, что прежде ни разу в карьере не менял столько настроек по ходу одного этапа.

Теперь перед финальным этапов в Монце Ожье и Эванса разделяют 17 очков в пользу действующего чемпиона. Там же будет решаться и судьба титула в зачете производителей, на которых сохраняют шансы Toyota и Hyundai.

Россиянин Николай Грязин, который накануне вышел на второе место среди пилотов, выступающих на машинах RC2, в воскресенье смог его удержать. По мокрой после дождя трассе он одним из первых проехал последний спецучасток, и хотя соперники были быстрее, в общем зачете этапа Грязин остался вторым. Быстрейшим из соперников Грязина на машинах RC2 в Ралли Испания стал Эрик Камилли, который по итогам трех дней опередил россиянина на 16 секунд.

Результаты готовятся

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