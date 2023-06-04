Невилль выиграл битву в грязи на итальянском этапе WRC
Гонку на острове Сардиния заметно осложнили погодные условия, из-за которых только четыре экипажа топового зачета смогли преодолеть всю дистанцию
Шестой этап мирового ралли начался с красивой дуэли Себастьена Ожье, который после небольшой паузы продолжил выступления, и Эсапекки Лаппи. Гонщики завершили пятницу с разницей всего в 0,1 секунды в пользу финна из Hyundai – и казалось, что именно в этом поединке решится судьба победы.
Но в субботу на итальянский остров обрушились ливни, которые превратили местные грунтовки в грязевое месиво и наполнили водой многочисленные броды, которые приходилось форсировать участниками.
В условиях, больше похожих на кенийские, гонка стала быстро нести потери. Самой, пожалуй, обидной, стала авария Ожье: обладатель восьми титулов вынужден был в спешке прыгнуть за руль после смены колеса на дорожной секции – и скользкая грязь на подошве привела к тому, что вскоре нога француза не удержалась на педали тормоза, и его Toyota выехала с дороги и зависла над пропастью.
Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Фото: Роман Тюилье / Hyundai Motorsport
Лаппи потерял темп на покрытых грязью дорогах, да еще и проколол колесо – тогда как его партнер по Hyundai Тьерри Невилль, напротив, поехал быстрее. Перед стартом четырех воскресных спецучастков бельгиец уже лидировал с перевесом в 36 секунд, и хотя в финальный день он ни разу не стал быстрейшим, отрыв от партнера по команде оставался комфортным.
Невилль выиграл впервые с прошлогодней Японии и значительно улучшил свои шансы в общем зачете. Лаппи гарантировал Hyundai победный дубль, тогда как сильнейшим представителем Toyota стал действующий чемпион мира Калле Рованпера.
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Toyota Racing
Финн стал быстрейшим на спецучастках всего два раза, однако смог опередить соперников на завершавшем гонку бонусном СУ, заработав дополнительные очки.
Четвертым и последним в топовой категории дистанцию завершил Элфин Эванс. Валлиец стал одним из гонщиков Toyota, пострадавшим от форсирования бродов – от ударов о воду досталось и Ожье, а Такамото Кацута вообще вынужден был сойти по этой причине.
Эванс отстал на финише на пять с лишним минут.
Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Toyota Racing
Дани Сордо долго держался на пятом месте после пятничного переворота, но за два допа до финиша окончательно сошел с отказавшим мотором.
Отт Тянак залил водой электросистему своего Ford Puma, а его партнер по M-Sport Пьер-Луи Лубэ, поднявшийся было до третьего места, сначала потерял темп из-за проблем с коробкой передач, а позже окончательно сошел из-за отказа рулевого управления.
Андреас Миккельсен, Торстен Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: Red Bull Content Pool
После этого на блистательную пятую позицию в абсолютном зачете поднялся гонщик категории RC2 – но на финальном СУ он ошибся, соскользнул в кювет и накрепко завяз там.
В итоге победителем в «младшем» классе неожиданно стал Андреас Миккельсен на Skoda Fabia команды Toksport.
Также выступающий а этот коллектив Николай Грязин не смог занести гонку себе в актив. В пятницу у москвича не было темпа, а в субботу он остановился на одном из спецучастков и разом потерял полчаса.
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: McKlein / Motorsport Images
Возможность хотя бы хлопнуть напоследок дверью и проявить себя на бонусном СУ у Грязина отобрали организаторы: по соображениям безопасности финальный доп остановили посте того, как его проехали лидеры – и засчитали участникам RC2 одинаковое время.
В таблице общего зачета первым остался Рованпера, у которого теперь 118 очков. Победа на Сардинии вывела Невилля на второе место (93) впереди Тянака (85) и Эванса (83).
Сезон мирового ралли продолжится в конце июня – на этот раз участников WRC ждет настоящая Кения.
Результаты бонусного СУ19 Ралли Италия
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|5'55.3
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|5'59.7
|4.4
|3
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|5'59.8
|4.5
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|6'01.8
|6.5
|5
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|6'01.8
|6.5
|Полные результаты
Результаты Ралли Италия
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:40'01.4
|2
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:40'34.4
|33.0
|3
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:41'57.0
|1'55.6
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:45'21.9
|5'20.5
|5
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:49'34.8
|9'33.4
|6
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|3:51'51.1
|11'49.7
|7
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:52'47.5
|12'46.1
|8
| Иоан Россель
Arnaud Dunand
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|3:52'54.9
|12'53.5
|9
|Mikołaj Marczyk
Шимон Господарчик
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:55'35.2
|15'33.8
|10
|Erik Cais
Petr Těšínský
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:56'50.8
|16'49.4
|Полные результаты
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