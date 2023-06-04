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Невилль выиграл битву в грязи на итальянском этапе WRC

Гонку на острове Сардиния заметно осложнили погодные условия, из-за которых только четыре экипажа топового зачета смогли преодолеть всю дистанцию

Том Ховард
Автор:
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Шестой этап мирового ралли начался с красивой дуэли Себастьена Ожье, который после небольшой паузы продолжил выступления, и Эсапекки Лаппи. Гонщики завершили пятницу с разницей всего в 0,1 секунды в пользу финна из Hyundai – и казалось, что именно в этом поединке решится судьба победы. 

Но в субботу на итальянский остров обрушились ливни, которые превратили местные грунтовки в грязевое месиво и наполнили водой многочисленные броды, которые приходилось форсировать участниками. 

В условиях, больше похожих на кенийские, гонка стала быстро нести потери. Самой, пожалуй, обидной, стала авария Ожье: обладатель восьми титулов вынужден был в спешке прыгнуть за руль после смены колеса на дорожной секции – и скользкая грязь на подошве привела к тому, что вскоре нога француза не удержалась на педали тормоза, и его Toyota выехала с дороги и зависла над пропастью.

Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Роман Тюилье / Hyundai Motorsport

Лаппи потерял темп на покрытых грязью дорогах, да еще и проколол колесо – тогда как его партнер по Hyundai Тьерри Невилль, напротив, поехал быстрее. Перед стартом четырех воскресных спецучастков бельгиец уже лидировал с перевесом в 36 секунд, и хотя в финальный день он ни разу не стал быстрейшим, отрыв от партнера по команде оставался комфортным. 

Невилль выиграл впервые с прошлогодней Японии и значительно улучшил свои шансы в общем зачете. Лаппи гарантировал Hyundai победный дубль, тогда как сильнейшим представителем Toyota стал действующий чемпион мира Калле Рованпера. 

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Финн стал быстрейшим на спецучастках всего два раза, однако смог опередить соперников на завершавшем гонку бонусном СУ, заработав дополнительные очки. 

Четвертым и последним в топовой категории дистанцию завершил Элфин Эванс. Валлиец стал одним из гонщиков Toyota, пострадавшим от форсирования бродов – от ударов о воду досталось и Ожье, а Такамото Кацута вообще вынужден был сойти по этой причине. 

Эванс отстал на финише на пять с лишним минут.

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Дани Сордо долго держался на пятом месте после пятничного переворота, но за два допа до финиша окончательно сошел с отказавшим мотором. 

Отт Тянак залил водой электросистему своего Ford Puma, а его партнер по M-Sport Пьер-Луи Лубэ, поднявшийся было до третьего места, сначала потерял темп из-за проблем с коробкой передач, а позже окончательно сошел из-за отказа рулевого управления. 

Андреас Миккельсен, Торстен Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Андреас Миккельсен, Торстен Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

После этого на блистательную пятую позицию в абсолютном зачете поднялся гонщик категории RC2 – но на финальном СУ он ошибся, соскользнул в кювет и накрепко завяз там. 

В итоге победителем в «младшем» классе неожиданно стал Андреас Миккельсен на Skoda Fabia команды Toksport.

Также выступающий а этот коллектив Николай Грязин не смог занести гонку себе в актив. В пятницу у москвича не было темпа, а в субботу он остановился на одном из спецучастков и разом потерял полчаса. 

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

Возможность хотя бы хлопнуть напоследок дверью и проявить себя на бонусном СУ у Грязина отобрали организаторы: по соображениям безопасности финальный доп остановили посте того, как его проехали лидеры – и засчитали участникам RC2 одинаковое время. 

В таблице общего зачета первым остался Рованпера, у которого теперь 118 очков. Победа на Сардинии вывела Невилля на второе место (93) впереди Тянака (85) и Эванса (83).

Сезон мирового ралли продолжится в конце июня – на этот раз участников WRC ждет настоящая Кения.

Результаты бонусного СУ19 Ралли Италия

Позиция Гонщик/Штурман Машина Время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 5'55.3  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 5'59.7 4.4
3 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 5'59.8 4.5
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 6'01.8 6.5
5 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 6'01.8 6.5
Полные результаты

Результаты Ралли Италия

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:40'01.4  
2 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:40'34.4 33.0
3 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:41'57.0 1'55.6
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:45'21.9 5'20.5
5 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:49'34.8 9'33.4
6 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 3:51'51.1 11'49.7
7 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:52'47.5 12'46.1
8 France Иоан Россель
Arnaud Dunand		 Citroën C3 Rally2 RC2 3:52'54.9 12'53.5
9 Mikołaj Marczyk
Poland Шимон Господарчик 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:55'35.2 15'33.8
10 Erik Cais
Petr Těšínský		 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:56'50.8 16'49.4
Полные результаты
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Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье
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