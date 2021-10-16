Невилль укрепил лидерство в Ралли Испания, Грязин второй в классе

Пилот заводской команды Hyundai Тьерри Невилль укрепил лидерство в Ралли Испания. В субботу он выиграл шесть спецучастков из семи, и теперь его отрыв от ближайшего соперника Элфина Эванса вырос с 0,7 до 9 минут.

Преимущество Невилля было особенно ощутимо на участках с твердым покрытием. Эванс, однако, удержал второе место и опережает своего напарника по команде Toyota Себастьена Ожъе уже на 23 минуты.

Ожъе теоретически имеет все шансы на то, чтобы выиграть чемпионат уже в этот уик-энд. Для этого ему, однако, нужно заработать на шесть очков больше, чем Эванс. Пока же ситуация в гонке складывается в пользу валлийца.

Россиянин Николай Грязин поднялся с третьего на второе место в своем классе. Теперь он проигрывает лидирующему Эрику Камиллю 14,8 минуты.

Напомним, что вчера из-за аварии из борьбы выбыл чемпион 2019 года Отт Тянак. Зато после ремонта в гонку вернулся Такомото Катсута. После штрафа он занимает последнее время в классе, проигрывая Невиллю почти 52 минуты.