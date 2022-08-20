Невилль стал лидером Ралли Бельгия после аварии Рованперы и штрафа Эванса
Второе место занимает партнер Невилля по Hyundai Отт Тянак
Бельгиец Тьерри Невилль закончил первый день своего домашнего этапа WRC лидером. В самом начале он потерял десять секунд из-за собственной ошибки, но затем выиграл пять спецучастков из восьми, став абсолютно сильнейшим во второй половине дня.
Начало заездов было отложено из-за дождя. На старте вперед вырвался лидер чемпионата Кале Рованпера, но уже на втором спецучастке он выбыл из борьбы. Ошибившись в левом повороте, он вылетел с трассы и несколько раз перевернулся, пока его Toyota не стала на колеса.
К счастью для финна и его штурмана, оба не пострадали, но машина получила такие повреждения, что оба были вынуждены вылезать через вылетевшее лобовое стекло. Напомним, что до сих пор в этом сезоне Рованпера на всех этапах зарабатывал очки и выиграл уже пять из них.
После аварии Рованперы, в лидеры вышел его партнер по Toyota Элфин Эванс. Однако после обеда он столкнулся с проколом и уже из-за этого пропустил вперед Невилля. Ситуацию для него осложнил штраф в 10 секунд за опоздание на последний контрольный пункт. Теперь он отстает уже на 13,7 секунды.
В итоге Эванс в пятницу стал только третьим, пропустив вперед не только бельгийца, но и его партнера по Hyundai Отта Тянака. Напомним, что последний борется с Рованперой за титул, хотя перед этапом и уступал финну 95 очков.
Положение в Ралли Бельгия после первого дня
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|1
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|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|49'50.4
|2
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|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|49'52.9
|2.5
|3
| ????? ?????
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|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|49'54.1
|3.7
|4
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|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|50'27.7
|37.3
|5
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|Ford Puma Rally1
|RC1
|50'46.5
|56.1
|6
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|Ford Puma Rally1
|RC1
|51'24.9
|1'34.5
|7
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|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|51'51.6
|2'01.2
|8
| ?????? ?????
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|RC1
|51'59.9
|2'09.5
|9
| ?????? ??????
Andy Malfoy
|Citron C3 Rally2
|RC2
|53'31.8
|3'41.4
|10
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|koda Fabia Rally2 evo
|RC2
|53'47.3
|3'56.9
|Полные результаты
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