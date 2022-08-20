Невилль стал лидером Ралли Бельгия после аварии Рованперы и штрафа Эванса

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Бельгиец Тьерри Невилль закончил первый день своего домашнего этапа WRC лидером. В самом начале он потерял десять секунд из-за собственной ошибки, но затем выиграл пять спецучастков из восьми, став абсолютно сильнейшим во второй половине дня.

Начало заездов было отложено из-за дождя. На старте вперед вырвался лидер чемпионата Кале Рованпера, но уже на втором спецучастке он выбыл из борьбы. Ошибившись в левом повороте, он вылетел с трассы и несколько раз перевернулся, пока его Toyota не стала на колеса.

К счастью для финна и его штурмана, оба не пострадали, но машина получила такие повреждения, что оба были вынуждены вылезать через вылетевшее лобовое стекло. Напомним, что до сих пор в этом сезоне Рованпера на всех этапах зарабатывал очки и выиграл уже пять из них.

После аварии Рованперы, в лидеры вышел его партнер по Toyota Элфин Эванс. Однако после обеда он столкнулся с проколом и уже из-за этого пропустил вперед Невилля. Ситуацию для него осложнил штраф в 10 секунд за опоздание на последний контрольный пункт. Теперь он отстает уже на 13,7 секунды.

В итоге Эванс в пятницу стал только третьим, пропустив вперед не только бельгийца, но и его партнера по Hyundai Отта Тянака. Напомним, что последний борется с Рованперой за титул, хотя перед этапом и уступал финну 95 очков.

Положение в Ралли Бельгия после первого дня