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WRC / Ралли Бельгия Отчет о секции

Невилль стал лидером Ралли Бельгия после аварии Рованперы и штрафа Эванса

Второе место занимает партнер Невилля по Hyundai Отт Тянак

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Невилль стал лидером Ралли Бельгия после аварии Рованперы и штрафа Эванса
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Бельгиец Тьерри Невилль закончил первый день своего домашнего этапа WRC лидером. В самом начале он потерял десять секунд из-за собственной ошибки, но затем выиграл пять спецучастков из восьми, став абсолютно сильнейшим во второй половине дня.

Начало заездов было отложено из-за дождя. На старте вперед вырвался лидер чемпионата Кале Рованпера, но уже на втором спецучастке он выбыл из борьбы. Ошибившись в левом повороте, он вылетел с трассы и несколько раз перевернулся, пока его Toyota не стала на колеса.

К счастью для финна и его штурмана, оба не пострадали, но машина получила такие повреждения, что оба были вынуждены вылезать через вылетевшее лобовое стекло. Напомним, что до сих пор в этом сезоне Рованпера на всех этапах зарабатывал очки и выиграл уже пять из них.

После аварии Рованперы, в лидеры вышел его партнер по Toyota Элфин Эванс. Однако после обеда он столкнулся с проколом и уже из-за этого пропустил вперед Невилля. Ситуацию для него осложнил штраф в 10 секунд за опоздание на последний контрольный пункт. Теперь он отстает уже на 13,7 секунды.

В итоге Эванс в пятницу стал только третьим, пропустив вперед не только бельгийца, но и его партнера по Hyundai Отта Тянака. Напомним, что последний борется с Рованперой за титул, хотя перед этапом и уступал финну 95 очков.

Положение в Ралли Бельгия после первого дня

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1 Belgium ?????? ???????
Belgium ??????? ?????? 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 49'50.4  
2 Estonia ??? ?????
Estonia ?????? ?????? 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 49'52.9 2.5
3 United Kingdom ????? ?????
United Kingdom ????? ?????? 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 49'54.1 3.7
4 Finland ???????? ?????
Finland ???? ???? 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 50'27.7 37.3
5 Ireland ????? ????
Ireland ??? ???? 		Ford Puma Rally1 RC1 50'46.5 56.1
6 United Kingdom ??? ????????
Sweden ????? ????????? 		Ford Puma Rally1 RC1 51'24.9 1'34.5
7 Sweden ?????? ????????
United Kingdom ??????? ????????? 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 51'51.6 2'01.2
8 France ?????? ?????
Alexandre Coria 		Ford Puma Rally1 RC1 51'59.9 2'09.5
9 France ?????? ??????
Andy Malfoy 		Citron C3 Rally2 RC2 53'31.8 3'41.4
10 Norway ??????? ??????????
Norway ???????? ??????? 		koda Fabia Rally2 evo RC2 53'47.3 3'56.9
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