Невилль разложил машину на тестах в Финляндии

В апреле Международная автомобильная федерация в связи с распространением коронавируса запретила участникам чемпионата мира по ралли проведение тестов. Последним днем моратория было 30 мая – и так как ограничение не было продлено, некоторые команды в начале июня возобновили испытания.

Команда Hyundai выбрала для тестов лесные дороги в Финляндии (хотя финский этап чемпионата мира, как известно, отменен). Однако первый же день обернулся серьезной аварией, в которую попал экипаж Тьерри Невилля – Hyundai i20 бельгийского пилота вылетел с дороги в быстром повороте и пару раз перевернулся.

Невилль и его штурман Николя Жильсуль не получили повреждений, однако тесты пришлось свернуть – и в настоящий момент команда возвращается на базу в Альценау. Представитель коллектива сообщил, что Hyundai хотела бы вернуться на финские дороги – однако даты следующих тестов еще предстоит определить.