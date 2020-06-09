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Невилль разложил машину на тестах в Финляндии

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Невилль разложил машину на тестах в Финляндии
Автор:
, Главный редактор
9 июн. 2020 г., 10:08

Бельгийский пилот и его штурман не получили травм, но тесты пришлось закончить

В апреле Международная автомобильная федерация в связи с распространением коронавируса запретила участникам чемпионата мира по ралли проведение тестов. Последним днем моратория было 30 мая – и так как ограничение не было продлено, некоторые команды в начале июня возобновили испытания.

Команда Hyundai выбрала для тестов лесные дороги в Финляндии (хотя финский этап чемпионата мира, как известно, отменен). Однако первый же день обернулся серьезной аварией, в которую попал экипаж Тьерри Невилля – Hyundai i20 бельгийского пилота вылетел с дороги в быстром повороте и пару раз перевернулся.

 

Невилль и его штурман Николя Жильсуль не получили повреждений, однако тесты пришлось свернуть – и в настоящий момент команда возвращается на базу в Альценау. Представитель коллектива сообщил, что Hyundai хотела бы вернуться на финские дороги – однако даты следующих тестов еще предстоит определить.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Тьерри Невилль
Команды Hyundai Motorsport
Автор Кирилл Качнов

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