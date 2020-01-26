WRC
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Мексико
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Аргентина
23 апр.
-
26 апр.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Италия
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
262 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
276 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
297 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Ралли Монте-Карло / Отчет о гонке

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло

Поделились
Комментарии
Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло
Автор:
, Ответственный редактор
26 янв. 2020 г., 12:14

Бельгийский гонщик Hyundai начинал воскресенье позади двух соперников из Toyota, но по ходу четырех финальных спецучастков смог выйти вперед, прервав серию Себастьена Ожье из шести подряд побед в знаменитой гонке.

По итогам субботы тройка лидеров первого этапа WRC укладывалась в 6,4 секунды, одновременно обеспечив значительный отрыв от преследователей. Элфин Эванс лидировал в гонке, опережая своего партнера по Toyota Себастьена Ожье и Тьерри Невилля. 

Ожье, который неизменно выигрывал на своей домашней трассе с 2014 года, и на этот раз считался главным фаворитом. В воскресенье участникам нужно было преодолеть четыре спецучастка без сервиса и смены шин – условия на трассе позволили всем экипажам стартовать на резине для сухой погоды, но ее жесткость каждый выбирал сам. 

Невилль стал быстрейшим на трех первых допах, что позволило ему обеспечить преимущество над Эвансом в 11,1 секунду. Ожье был еще в полутора секундах позади. 

На завершающем этап бонусном СУ Себу удалось-таки опередить партнера по команде и подняться на вторую строчку, однако догнать Невилля было уже нереально. «Нам еще нужно научиться выжимать из машины максимум, но пока я очень ей доволен», – сказал француз. 

Сам Невилль не стал осторожничать и промчал «пауэр стэйдж» с лучшим результатом, добавив пять очков к 25 за победу в ралли. 

Четвертым гонку закончил сильнейший представитель M-Sport Ford Эсапекка Лаппи, опередивший Калле Рованперу из Toyota. Семикратный триумфатор Ралли Монте-Карло Себастьен Леб начинал день четвертым, но избрал слишком мягкие шины, которые быстро пришли в негодность. Потеряв еще больше времени из-за ошибки на СУ14, в итоге он финишировал лишь шестым. 

Все остальные. начиная с Такамоты Кацуты, отстали уже очень далеко, уступив победителю больше десяти минут. 

Для Невилля и Hyundai этот успех в Монте-Карло стал первым в карьере. Более того, впервые с 2010 года сильнейшим на этом этапе оказался не представитель Франции. 

В категории WRC2, где выступает единственный российский участник гонки Николай Грязин, на втором спецучастке дня попал в аварию занимающий второе место норвежец Оле-Кристиан Вейбю, также представляющий Hyundai. Это позволило Грязину, потерявшему много время из-за поломки машины в субботу, подняться в тройку лидеров своей категории.

Эту позицию Николай с Ярославом Федоровым сохранили до завершения ралли, став 16-ми в генеральной классификации и восьмыми среди тех, кто выступал на технике группы RC2. 

Результаты готовятся 

Читайте также:

Следующая новость
Эванс отобрал у Ожье лидерство в Ралли Монте-Карло

Предыдущая новость

Эванс отобрал у Ожье лидерство в Ралли Монте-Карло
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Пилоты Тьерри Невилль
Команды Hyundai Motorsport
Автор Александр Кабановский

База данных

Ралли Монте-Карло

Ралли Монте-Карло

22 янв. - 26 янв.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Шейкдаун
ср 22 янв.
ср 22 янв.
10:01
16:01
Первый день
чт 23 янв.
чт 23 янв.
11:00
17:00
Второй день
пт 24 янв.
пт 24 янв.
02:36
08:36
Третий день
сб 25 янв.
сб 25 янв.
03:38
09:38
Четвертый день
вс 26 янв.
вс 26 янв.
02:17
08:17
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен объяснил успехи Хэмилтона скоростью его напарников

2
WRC

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло

33мин
3
Формула 1

«Я послал Брауна угостить его пивом». Бывший босс Mercedes о возвращении Шумахера в Ф1

4
Формула 1

Один год в качестве босса Скудерии. Бинотто подвел итоги

5
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

Самое важное:

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло
WRC

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло

Эванс отобрал у Ожье лидерство в Ралли Монте-Карло
WRC

Эванс отобрал у Ожье лидерство в Ралли Монте-Карло

Ожье возглавил Ралли Монте-Карло после восьми этапов
WRC

Ожье возглавил Ралли Монте-Карло после восьми этапов

Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло
WRC

Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло

Невилль на Hyundai разгромил соперников в дебюте Ралли Монте-Карло
WRC

Невилль на Hyundai разгромил соперников в дебюте Ралли Монте-Карло

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.