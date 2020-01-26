Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло

По итогам субботы тройка лидеров первого этапа WRC укладывалась в 6,4 секунды, одновременно обеспечив значительный отрыв от преследователей. Элфин Эванс лидировал в гонке, опережая своего партнера по Toyota Себастьена Ожье и Тьерри Невилля.

Ожье, который неизменно выигрывал на своей домашней трассе с 2014 года, и на этот раз считался главным фаворитом. В воскресенье участникам нужно было преодолеть четыре спецучастка без сервиса и смены шин – условия на трассе позволили всем экипажам стартовать на резине для сухой погоды, но ее жесткость каждый выбирал сам.

Невилль стал быстрейшим на трех первых допах, что позволило ему обеспечить преимущество над Эвансом в 11,1 секунду. Ожье был еще в полутора секундах позади.

На завершающем этап бонусном СУ Себу удалось-таки опередить партнера по команде и подняться на вторую строчку, однако догнать Невилля было уже нереально. «Нам еще нужно научиться выжимать из машины максимум, но пока я очень ей доволен», – сказал француз.

Сам Невилль не стал осторожничать и промчал «пауэр стэйдж» с лучшим результатом, добавив пять очков к 25 за победу в ралли.

Четвертым гонку закончил сильнейший представитель M-Sport Ford Эсапекка Лаппи, опередивший Калле Рованперу из Toyota. Семикратный триумфатор Ралли Монте-Карло Себастьен Леб начинал день четвертым, но избрал слишком мягкие шины, которые быстро пришли в негодность. Потеряв еще больше времени из-за ошибки на СУ14, в итоге он финишировал лишь шестым.

Все остальные. начиная с Такамоты Кацуты, отстали уже очень далеко, уступив победителю больше десяти минут.

Для Невилля и Hyundai этот успех в Монте-Карло стал первым в карьере. Более того, впервые с 2010 года сильнейшим на этом этапе оказался не представитель Франции.

В категории WRC2, где выступает единственный российский участник гонки Николай Грязин, на втором спецучастке дня попал в аварию занимающий второе место норвежец Оле-Кристиан Вейбю, также представляющий Hyundai. Это позволило Грязину, потерявшему много время из-за поломки машины в субботу, подняться в тройку лидеров своей категории.

Эту позицию Николай с Ярославом Федоровым сохранили до завершения ралли, став 16-ми в генеральной классификации и восьмыми среди тех, кто выступал на технике группы RC2.

Результаты готовятся