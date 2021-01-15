Невилль объявил о смене штурмана за неделю до старта сезона

Решение бельгийца стало полным сюрпризом в мире ралли – совсем недавно Невилль и Жильсуль вместе проводили тесты Hyundai перед Ралли Монте-Карло, а когда до гонки осталось буквально несколько дней, пилот и штурман объявили о прекращении многолетнего сотрудничества.

Невилль написал в социальных сетях, что проведет первый этап сезона WRC в паре с 28-летним соотечественником Мартейном Видаге – тот прежде почти не стартовал в чемпионате мира и вообще за всю карьеру только раз становился победителем гонки.

С Николя Жильсулем Невилль добился всех главных успехов в карьере – пилот и штурман впервые стартовали вдвоем в 2009-м, а с 2011-го сформировали экипаж и за редчайшим исключением выступали с того времени только вместе.

Они одержали 13 побед в гонках WRC и на протяжении нескольких сезонов всерьез боролись за титул, но пять раз заканчивали чемпеионат мира на второй позиции.

Стоит отметить, что смены штурманов у лидеров мирового ралли происходят в последнее время довольно регулярно: Теему Сунинен поедет в этом сезоне уже с третьим партнером по экипажу за два последних года, а Дани Сордо уже анонсировал, что после гонки в Монте-Карло прервет многолетнее сотрудничество с Карлосом с дель Баррио.

Ралли Монте-Карло пройдет 21-24 января.

Дополнительная информация: Кирилл Качнов