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Невилль обогнал Эванса и возглавил Ралли Япония

Суббота на асфальтовых дорожках острова Хонсю стала острой дуэлью гонщиков Hyundai и Toyota

Том Ховард
Автор:
, News editor
Невилль обогнал Эванса и возглавил Ралли Япония
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Элфин Эванс лидировал по итогам пятницы с преимуществом в три секунды и начал субботнюю программу с лучшего времени на СУ8. Однако в дальнейшем валлийский гонщик Toyota не одержал ни одной победы на СУ, тогда как его главный соперник Тьерри Невилль неуклонно сокращал отставание, смог выйти вперед на 12-м допе и закончил день с перевесом в четыре секунды. 

Все остальные уже далеко отстали от этой пары. Занимавший третье место чемпион мира Калле Рованпера начал день, налетев на большой камень и проколов колесо. Из-за его замены прямо на трассе его экипаж потерял около трех минут и откатился назад. 

Это позволило полняться в тройку еще одному представителю Hyundai Отту Тянаку, который тоже выиграл один из спецучастков, но уже проигрывает 40 секунд. Местный герой Такамото Кацута уверенно держится четвертым. 

Самым быстрым в субботу стал Себастьен Ожье. Из-за прокола и удара о барьер он сильно отстал днем ранее, но трижды стал быстрейшим в субботу и сократил отставание, поднявшись до пятого места. 

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Сильнейший представитель M-Sport Ford Гус Гринсмит занимает шестое место, последующие позиции занимают экипажи из зачета RC2, где быстрее всех пока Эмиль Линдхольм на Skoda, опережающий с минимальным перевесом еще нескольких финнов. 

СУ13 – короткий спецучасток длиной 1,4 км в городе Оказаки – пришлось задержать, а затем и вовсе отменить из-за позднего прибытия спасательных бригад. 

Программа Ралли Япония, как и всего сезона мирового ралли 2022 года, включает еще пять воскресных допов общей дистанцией чуть менее 70 км.

Положение на Ралли Япония после СУ14

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:51'28.3  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:51'32.3 4.0
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:52'08.2 39.9
4 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:52'32.8 1'04.5
5 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:54'15.0 2'46.7
6 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 1:54'53.7 3'25.4
7 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:56'22.4 4'54.1
8 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:56'30.0 5'01.7
9 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 1:56'34.8 5'06.5
10 Sami Pajari
Enni Mälkönen		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:57'10.0 5'41.7
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