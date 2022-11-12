Невилль обогнал Эванса и возглавил Ралли Япония

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Элфин Эванс лидировал по итогам пятницы с преимуществом в три секунды и начал субботнюю программу с лучшего времени на СУ8. Однако в дальнейшем валлийский гонщик Toyota не одержал ни одной победы на СУ, тогда как его главный соперник Тьерри Невилль неуклонно сокращал отставание, смог выйти вперед на 12-м допе и закончил день с перевесом в четыре секунды.

Все остальные уже далеко отстали от этой пары. Занимавший третье место чемпион мира Калле Рованпера начал день, налетев на большой камень и проколов колесо. Из-за его замены прямо на трассе его экипаж потерял около трех минут и откатился назад.

Это позволило полняться в тройку еще одному представителю Hyundai Отту Тянаку, который тоже выиграл один из спецучастков, но уже проигрывает 40 секунд. Местный герой Такамото Кацута уверенно держится четвертым.

Самым быстрым в субботу стал Себастьен Ожье. Из-за прокола и удара о барьер он сильно отстал днем ранее, но трижды стал быстрейшим в субботу и сократил отставание, поднявшись до пятого места.

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Сильнейший представитель M-Sport Ford Гус Гринсмит занимает шестое место, последующие позиции занимают экипажи из зачета RC2, где быстрее всех пока Эмиль Линдхольм на Skoda, опережающий с минимальным перевесом еще нескольких финнов.

СУ13 – короткий спецучасток длиной 1,4 км в городе Оказаки – пришлось задержать, а затем и вовсе отменить из-за позднего прибытия спасательных бригад.

Программа Ралли Япония, как и всего сезона мирового ралли 2022 года, включает еще пять воскресных допов общей дистанцией чуть менее 70 км.

Положение на Ралли Япония после СУ14