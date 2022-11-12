Невилль обогнал Эванса и возглавил Ралли Япония
Суббота на асфальтовых дорожках острова Хонсю стала острой дуэлью гонщиков Hyundai и Toyota
Элфин Эванс лидировал по итогам пятницы с преимуществом в три секунды и начал субботнюю программу с лучшего времени на СУ8. Однако в дальнейшем валлийский гонщик Toyota не одержал ни одной победы на СУ, тогда как его главный соперник Тьерри Невилль неуклонно сокращал отставание, смог выйти вперед на 12-м допе и закончил день с перевесом в четыре секунды.
Все остальные уже далеко отстали от этой пары. Занимавший третье место чемпион мира Калле Рованпера начал день, налетев на большой камень и проколов колесо. Из-за его замены прямо на трассе его экипаж потерял около трех минут и откатился назад.
Это позволило полняться в тройку еще одному представителю Hyundai Отту Тянаку, который тоже выиграл один из спецучастков, но уже проигрывает 40 секунд. Местный герой Такамото Кацута уверенно держится четвертым.
Самым быстрым в субботу стал Себастьен Ожье. Из-за прокола и удара о барьер он сильно отстал днем ранее, но трижды стал быстрейшим в субботу и сократил отставание, поднявшись до пятого места.
Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
Сильнейший представитель M-Sport Ford Гус Гринсмит занимает шестое место, последующие позиции занимают экипажи из зачета RC2, где быстрее всех пока Эмиль Линдхольм на Skoda, опережающий с минимальным перевесом еще нескольких финнов.
СУ13 – короткий спецучасток длиной 1,4 км в городе Оказаки – пришлось задержать, а затем и вовсе отменить из-за позднего прибытия спасательных бригад.
Программа Ралли Япония, как и всего сезона мирового ралли 2022 года, включает еще пять воскресных допов общей дистанцией чуть менее 70 км.
Положение на Ралли Япония после СУ14
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:51'28.3
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:51'32.3
|4.0
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:52'08.2
|39.9
|4
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:52'32.8
|1'04.5
|5
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:54'15.0
|2'46.7
|6
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:54'53.7
|3'25.4
|7
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1:56'22.4
|4'54.1
|8
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:56'30.0
|5'01.7
|9
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|1:56'34.8
|5'06.5
|10
|Sami Pajari
Enni Mälkönen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1:57'10.0
|5'41.7
|Полные результаты
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