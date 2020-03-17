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WRC / Новость

Невилль назвал новые правила WRC «дерьмом»

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Невилль назвал новые правила WRC «дерьмом»
Автор:
, журналист (Autosport)
17 мар. 2020 г., 19:00

По мнению многократного вице-чемпиона мира, технические требования к раллийным машинам, которые могут вступить в силу в 2022 году, сделают соревнования менее интересными и не позволят лучшим пилотам проявить свой талант

Летом этого года Всемирный совет FIA по спорту рассмотрит проект новых технических требований к автомобилям самого престижного класса чемпионата мира по ралли. Концепция, известная как Rally 1, включает в себя целый ряд мер по снижению себестоимости участия в турнире. В частности, предполагается, что целый ряд деталей и узлов команды будут закупать у единых поставщиков или изготавливать сами по предписанным FIA спецификациям. Также планируется существенно ограничить набор доступных для конструкторов технологий.

На днях о новой концепции весьма резко высказался многократный вице-чемпион мира Тьерри Невилль, выступающий в настоящий момент за команду Hyundai.

«Я прямо спросил у моего босса, согласился ли он с этим дерьмом, – в частности сказал бельгиец. – И похоже, что он согласился. Все эти меры по снижению стоимости участия сделают машины менее интересными. Пять передач, нет центрального дифференциала, менее эффективная аэродинамика, меньше ход подвески – не вижу смысла во всем этом, если честно.

Три года назад в WRC попытались вдохнуть новую жизнь, и в целом все неплохо сработало – а теперь нас опустят на один уровень ниже. Не уверен, что мне будет так уж интересно водить эти новые машины».

В то же самое время упоминавший босс Невилля, Андреа Адамо, отозвался о новых правилах позитивно: «Тут все просто: производители совместно с FIA выработали новые правила – все это отнюдь не с неба упало».

Аналогичным образом высказался и Ричард Милленер, руководитель выступающей на автомобилях Ford команды M-Sport: «Не хотелось бы быть жестким по отношению к пилотам, но все-таки не они финансируют выступления. На современных машинах, к примеру, есть гидравлическая система стоимостью под 40 тысяч фунтов [больше 3,5 млн рублей] – но увлекательные гонки возможны и без нее.

Мы не хотим следовать примеру Формулы Е, где ты покупаешь, по сути, готовую машину и клеишь на нее свою марку. И раллийные машины всегда будут требовать серьезного инжиниринга – но чтобы рассчитывать на одновременное присутствие в чемпионате четырех-пяти производителей, это единственно возможный путь».

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Серия WRC
Автор Ник Гартон

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