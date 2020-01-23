Невилль на Hyundai разгромил соперников в дебюте Ралли Монте-Карло

Тьерри Невилль, выступающий на автомобиле Hyundai i20, вышел в лидеры Ралли Монте-Карло по итогам первого дня. Хотя участники гонки проехали всего два допа и около 40 км боевой дистанции, бельгийский пилот уже опережает на 19 и 25 секунд соответственно других претендентов на титул – шестикратного чемпиона мира Себастьена Ожье, пилотирующего автомобиль Toyota, и своего нового товарища по команде, действующего чемпиона Отта Тянака.

Hyundai против Toyota: никто (вроде бы) не хотел рисковать

Невилль заметно отстал от первой тройки на первом допе, где экипажи ехали по сухому и чистому асфальту. На втором спецучастке Байон-Брезье ситуация была сложнее: во-первых, 25-километровый доп был самым длинным в гонке, во-вторых, на его дальней части встречались обледеневшие участки. «Я доволен, что выжил! – прокомментировал Тянак ситуацию, общаясь с прессой после финиша. – Экипаж-разведчик сообщил нам, что ближе к финишу подмораживает, что на трассе немало черного льда. Но было еще сложнее, чем я ожидал». Ожье сообщил, что мог бы ехать быстрее, но не стал рисковать в первый день соревнований.

По словам Невилля, он тоже избегал ненужного риска, понимая всю сложность сложившихся на трассе условий – однако в итоге бельгиец выигрывал у своих соперников по борьбе за титул примерно по секунде с километра. Пилоту Hyundai не помешал и выбор шин. Невилль, как и Ожье с Тянаком, в четверг использовали только слики. Многие другие пилоты предпочли перед вторым допом поставить на автомобили по две шипованых шины. Самый быстрый из таких гонщиков – Элфин Эванс на Toyota – в итоге показал четвертое время в двух десятых секунды от Тянака. По словам британца, шипы позволяли отыгрывать секунды на одних отрезках, но приводили к потерям на других.

Ford: хуже бывает – но очень редко

Главными неудачниками первого дня гонки остались экипажи M-Sport – на всех машинах коллектива двигатели перегревались из-за нехватки воздуха для обдува радиатора. Причиной, судя по всему, является неудачная конструкция решетки радиатора – она неожиданно быстро забивается палыми листьями.

Пилоты на Ford были вынуждены сбросить темп и ехать порой на две-три секунды с километра медленнее соперников. Машина Теему Суннинена и вовсе остановилась на втором спецучастке. Напомним, что год назад гонка финна также была испорчена в первый же день – но тогда всему виной стала ошибка пилота на стартовом допе.

На машине Гаса Гринсмита, судя по всему, электроника перевела перегревшийся мотор в безопасный режим: пилот после финиша сообщил, что Fiesta не разгонялась выше 50 км/ч. В итоге лучший из гонщиков британского коллектива – Эсапекка Лаппи – после двух допов отстает от лидера уже на минуту с небольшим.

Грязин: первые шаги на легендарной гонке

Николай Грязин – единственный российский участник чемпионата мира (выступающий в категории WRC 2) – избежал проблем по ходу двух первых допов. Но ради этого сильно пожертвовал темпом: на втором допе москвич проигрывал самым быстрым соперникам по три секунды с километра. Впрочем, напомним, что россиянин впервые выступает в этой легендарной, но отнюдь не самой простой гонке.

По итогам дня Николай не удержался даже в первой десятке пилотов, выступающих на технике соответствующего уровня подготовки. Впрочем, формально эти участники разделены на две категории – и в рамках своей группы положение Грязина выглядит гораздо более благоприятным: в WRC 2 на этой гонке заявлены лишь 5 экипажей. Один из них – во главе с Адрианом Фурмо – уже столкнулся с проблемами и расположен в протоколе даже ниже Грязина. Кстати, француз выступает на Ford Fiesta – таким образом, гонщики на машинах с голубым овалом оказываются среди неудачников не только в высшей лиге.