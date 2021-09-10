Невилль: Лил в бачок все подряд, было бы надо – и пописал бы
По ходу первого дня Ралли Греции пилоту Hyundai пришлось самостоятельно чинить рулевое управление своего автомобиля
Гонщик Hyundai Тьерри Невилль стал одним из неудачников первого дня Ралли Греция, которое проходит в эти выходные. Бельгиец еще утром столкнулся сразу с несколькими техническими проблемами. Причем команда могла помочь своему спортсмену только советами: традиционного обеденного сервиса сегодня предусмотрено не было – и заниматься ремонтом машин могли только их экипажи.
«Сегодня я был больше механиком, чем гонщиком, – рассказал вечером пилот, занимающий по итогам пятницы 18-е место в общем зачете. – С утра были проблемы с электрикой, а потом весьма быстро начал барахлить гидроусилитель – из-за того, что подтекала гидравлическая магистраль.
Поначалу мы хотели все исправить в зоне, где меняются шины [между спецучастками экипажи порой меняют колеса местами, чтобы установить на переднюю ось менее изношенные покрышки] – но у нас оказалось слишком мало времени на это. И следующий спецучасток был самым тяжелым за многие годы. Впрочем, я понимал, что дальше будет полегче – а команда рассказала, что можно сделать с гидравликой.
В результате я смог оживить усилитель – он работал так себе, но достаточно хорошо, чтобы ехать с хорошим темпом. Пришлось залить в систему все жидкости, которые были в машине: тормозную жидкость, моторное масло... Разве что писать туда не пришлось – но если бы пришлось, я бы и пописал».
Ранее бельгийцу уже приходилось использовать при ремонте нестандартные жидкости. Когда на Ралли Мексика 2014 года пилот и его штурман в полевых условиях ликвидировали утечку в системе охлаждения, взамен вытекшего антифриза они долили в радиатор подаренное болельщиками пиво.
В настоящий момент Невилль занимает в чемпионате мира 2-е место – точнее, делит эту позицию с представителем Toyota Элфином Эвансом. Британец в пятницу также столкнулся с проблемами – некорректная работа системы переключения передач не позволила ему подняться выше 16-й позиции. Впрочем, Невилля это утешило мало.
«Мне все равно, что происходит с Элфином – я думаю только об Ожье [лидере чемпионата мира, выступающем за Toyota]. А он провел спокойный и беспроблемный день. Он уже достаточно давно не сталкивался с серьезными проблемами – но однажды это может произойти. Мы никогда не желаем соперникам плохого, но на ралли всякое бывает».
Ожье после первого дня Ралли Греция занимает 3-ю позицию, проигрывая лидирующему Калле Рованпере (Toyota) около 4-х секунд.