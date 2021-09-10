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WRC / Ралли Греция Новость

Невилль: Лил в бачок все подряд, было бы надо – и пописал бы

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, главный редактор

По ходу первого дня Ралли Греции пилоту Hyundai пришлось самостоятельно чинить рулевое управление своего автомобиля

Невилль: Лил в бачок все подряд, было бы надо – и пописал бы

Гонщик Hyundai Тьерри Невилль стал одним из неудачников первого дня Ралли Греция, которое проходит в эти выходные. Бельгиец еще утром столкнулся сразу с несколькими техническими проблемами. Причем команда могла помочь своему спортсмену только советами: традиционного обеденного сервиса сегодня предусмотрено не было – и заниматься ремонтом машин могли только их экипажи.

«Сегодня я был больше механиком, чем гонщиком, – рассказал вечером пилот, занимающий по итогам пятницы 18-е место в общем зачете. – С утра были проблемы с электрикой, а потом весьма быстро начал барахлить гидроусилитель – из-за того, что подтекала гидравлическая магистраль.

Поначалу мы хотели все исправить в зоне, где меняются шины [между спецучастками экипажи порой меняют колеса местами, чтобы установить на переднюю ось менее изношенные покрышки] – но у нас оказалось слишком мало времени на это. И следующий спецучасток был самым тяжелым за многие годы. Впрочем, я понимал, что дальше будет полегче – а команда рассказала, что можно сделать с гидравликой.

В результате я смог оживить усилитель – он работал так себе, но достаточно хорошо, чтобы ехать с хорошим темпом. Пришлось залить в систему все жидкости, которые были в машине: тормозную жидкость, моторное масло... Разве что писать туда не пришлось – но если бы пришлось, я бы и пописал».

Ранее бельгийцу уже приходилось использовать при ремонте нестандартные жидкости. Когда на Ралли Мексика 2014 года пилот и его штурман в полевых условиях ликвидировали утечку в системе охлаждения, взамен вытекшего антифриза они долили в радиатор подаренное болельщиками пиво.

В настоящий момент Невилль занимает в чемпионате мира 2-е место – точнее, делит эту позицию с представителем Toyota Элфином Эвансом. Британец в пятницу также столкнулся с проблемами – некорректная работа системы переключения передач не позволила ему подняться выше 16-й позиции. Впрочем, Невилля это утешило мало.

«Мне все равно, что происходит с Элфином – я думаю только об Ожье [лидере чемпионата мира, выступающем за Toyota]. А он провел спокойный и беспроблемный день. Он уже достаточно давно не сталкивался с серьезными проблемами – но однажды это может произойти. Мы никогда не желаем соперникам плохого, но на ралли всякое бывает».

Ожье после первого дня Ралли Греция занимает 3-ю позицию, проигрывая лидирующему Калле Рованпере (Toyota) около 4-х секунд.

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Две Toyota и Тянак лидируют в Ралли Греция по итогам пятницы

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Две Toyota и Тянак лидируют в Ралли Греция по итогам пятницы
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