Тьерри Невилль, выступающий за команду Hyundai, возглавляет общий зачет Ралли Турция после второго дня соревнований. Отрыв бельгийца от делящих второе место многократных чемпионов мира – Себастьена Леба на Hyundai и Себастьена Ожье на Toyota – превысил полминуты. Замыкающие первую пятерку Элфин Эванс на Ford и Калле Рованпера на Toyota отстают больше чем на минуту.

На шести субботних спецучастках большинство лидеров WRC столкнулись с теми или иными проблемами. Сильнее всего пострадал действующий чемпион мира Отт Тянак, на первом же допе сошедший с трассы из-за поломки рулевого управления. Таким образом, даже если эстонец вернется в гонку в воскресенье, огромный штраф за пропуск шести спецучастков вряд ли позволит ему бороться даже за очки.

Минимум четыре экипажа из первой десятки столкнулись с проколами – включая Ожье, который возглавлял протокол до финиша четвертого из шести спецучастков. Француз также жаловался на проблемы с переключением передач, которые возникали на каждом допе через несколько минут после старта.

Леб был одним из немногих, кто не сталкивался с серьезными проблемами – но девятикратному чемпиону мира хронически не хватало сцепления с трассой. По словам гонщика, на первую субботнюю секцию он выбрал не те шины – а на первом допе второй секции износ был столь интенсивным, что на оставшейся части дистанции француз держал не слишком высокий темп с целью сберечь покрышки.

В воскресенье участникам Ралли Турция предстоит преодолеть 4 спецучастка общей протяженностью чуть меньше 90 километров.