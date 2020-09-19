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WRC / Ралли Турция / Отчет о секции

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников

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Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников
Автор:
, Главный редактор

На предыдущем этапе бельгийский пилот единственным из лидеров не набрал очков – теперь же он, в свою очередь, получает подарки от конкурентов

Тьерри Невилль, выступающий за команду Hyundai, возглавляет общий зачет Ралли Турция после второго дня соревнований. Отрыв бельгийца от делящих второе место многократных чемпионов мира – Себастьена Леба на Hyundai и Себастьена Ожье на Toyota – превысил полминуты. Замыкающие первую пятерку Элфин Эванс на Ford и Калле Рованпера на Toyota отстают больше чем на минуту.

На шести субботних спецучастках большинство лидеров WRC столкнулись с теми или иными проблемами. Сильнее всего пострадал действующий чемпион мира Отт Тянак, на первом же допе сошедший с трассы из-за поломки рулевого управления.  Таким образом, даже если эстонец вернется в гонку в воскресенье, огромный штраф за пропуск шести спецучастков вряд ли позволит ему бороться даже за очки.

Минимум четыре экипажа из первой десятки столкнулись с проколами – включая Ожье, который возглавлял протокол до финиша четвертого из шести спецучастков. Француз также жаловался на проблемы с переключением передач, которые возникали на каждом допе через несколько минут после старта.

Леб был одним из немногих, кто не сталкивался с серьезными проблемами – но девятикратному чемпиону мира хронически не хватало сцепления с трассой. По словам гонщика, на первую субботнюю секцию он выбрал не те шины – а на первом допе второй секции износ был столь интенсивным, что на оставшейся части дистанции француз держал не слишком высокий темп с целью сберечь покрышки.

В воскресенье участникам Ралли Турция предстоит преодолеть 4 спецучастка общей протяженностью чуть меньше 90 километров.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Турция
Автор Кирилл Качнов

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