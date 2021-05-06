Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai

Гонщики Hyundai в WRC Тьерри Невилль и Отт Тянак заключили с командой новые многолетние контракты.

«Мы рады продлить отношения с Тьерри и Оттом, – сказал глава команды Андреа Адамо. – Решение работать с этими талантливыми пилотами в будущем в очередной раз демонстрирует наши целеустремленность и амбиции.

Мы переходим на решающую стадию тестов своей машины для 2022 года, а вместе с Тьерри и Оттом сможем гладко выстроить тестовый план».

Hyundai стала третьей из команд WRC, которая смогла начать работу над проектом новой машины.

После трех этапов сезона-2021 Невилль идет в чемпионате вторым, а Тянак пятым.