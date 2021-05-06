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WRC Новости

Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai

Автор:
, Журналист (Global)

Один из лидеров WRC сохранил своих пилотов

Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai

Гонщики Hyundai в WRC Тьерри Невилль и Отт Тянак заключили с командой новые многолетние контракты.

«Мы рады продлить отношения с Тьерри и Оттом, – сказал глава команды Андреа Адамо. – Решение работать с этими талантливыми пилотами в будущем в очередной раз демонстрирует наши целеустремленность и амбиции.

Мы переходим на решающую стадию тестов своей машины для 2022 года, а вместе с Тьерри и Оттом сможем гладко выстроить тестовый план».

Hyundai стала третьей из команд WRC, которая смогла начать работу над проектом новой машины.

После трех этапов сезона-2021 Невилль идет в чемпионате вторым, а Тянак пятым.

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Ожье наказали за побег с места аварии

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Ожье наказали за побег с места аварии
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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Тьерри Невилль , Отт Тянак
Команды Hyundai Motorsport
Автор Джейсон Крейг

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