Нельзя помиловать. Самые громкие дисквалификации в ралли

1. 1966 год. Ралли Монте-Карло

В 1966 году победу в Монако уже третий год подряд одержали экипажи, выступавшие на малютках Mini. На этот раз победа была просто разгромной – Тимо Мякинен, Рауно Аалтонен и Падди Хопкирк завоевали три первых места. Четвёртым финишировал Роджер Кларк на ещё одном представителе британского автопрома – Ford Lotus Cortina. Однако после окончания гонки все четыре экипажа были дисквалифицированы по причине несоответствия фар головного света требованиям правил.

Тимо Мякинен и Пол Истер, BMC Mini Cooper S, Ралли Монте-Карло 1966 года

В соответствии с ними, фары и лампы в них должны были оставаться серийными, а в Mini и Lotus в стандартные фары вставили нестандартные лампы. И за это всю первую четвёрку сняли – по слухам, к этому оказались причастны боссы команды Citroen. В результате победителем Ралли Монте-Карло был объявлен как раз гонщик "Двойного шеврона" Паули Тойвонен – фары его DS21 были оснащены такими же лампами, но это соответствовало серийной заводской комплектации.

Финну эта победа не доставила никакого удовольствия. Он был настолько взбешен такими итогами гонки, что тут же покинул команду. Более того, Паули никогда не ставил эту победу себе в заслугу.

Лишь ровно через двадцать лет, когда его сын Хенри одержал победу во все том же Ралли Монте-Карло, Тойвонен-старший сказал: «Теперь фамилия Тойвонен чиста».

2. 1981 год. Ралли Акрополис

Audi Quattro – особенно в начале своей раллийной карьеры – была весьма специфическим автомобилем. В попытках исправить те или иные проблемы инженеры команды, помимо всего прочего, прибегали к не совсем законным решениям – отсюда и несколько скандалов, связанных с немецким коллективом.

Первым из них стала дисквалификация экипажей по окончании Ралли Акрополис 1981 года. Тогда судьи обратили внимание на два момента. Во-первых, на автомобилях почему-то обнаружился второй аккумулятор, вместо положенного одного. Второй механики на время устанавливали в сервисе с целью ускорения процесса запуска раскалённого мотора. Клеммы были выведены в салон в районе ног штурмана.

Ханну Миккола и Арне Херц, Audi Quattro, Ралли Акрополис 1981 года

Но этот нюанс оказался в тени главной проблемы – вместо положенных четырёх фар у машин Ханну Микколы и Мишель Мутон оказалось две внешних, а на месте двух внутренних были смонтированы специальные створки, которые при наборе скорости под напором воздушного потока открывались, что увеличивало приток воздуха к радиаторам и в подкапотное пространство.

Это было уже откровенное надувательство, и судьи дисквалифицировали команду. Позднее Audi переделала переднюю часть машины, оставив две фары и установив радиатор большего размера.

Любопытно, что аналогичная система охлаждения, установленная Peugeot на своих раллийных 504 на Ралли Сафари 1978 года, интереса у судей не вызвала...

3. 1986 год. Ралли Санремо

Едва ли не самая странная история с дисквалификацией случилась в 1986 году. После трагической аварии Хенри Тойвонена и Серджио Кресто на пятом этапе серии Ралли Тур де Корс FISA запретила использование так называемых "юбок" – любых аэродинамических элементов, расположенных под днищем автомобиля и призванных создавать граунд-эффект.

На 11-й этап сезона – в Италию – заводская команда Peugeot привезла автомобили в стандартной "гравийной" спецификации. Никаких отличий от предыдущих гонок не было, предстартовая техкомиссия признала 205 turbo 16 Evo 2 абсолютно легальными – в том числе и машину, на которой "нулём" ехал Ари Ватанен.

В первый же день экипажи на французских автомобилях начали опережать своих соперников из команды Lancia. И это на итальянской-то земле! По такому же сценарию прошёл второй и третий дни гонки, а по итогам третьего дня итальянские технические комиссары внезапно заявили о том, что все заводские Peugeot оснащены теми самыми "юбками", и их положено дисквалифицировать.

Ари Ватанен, Ралли Санремо 1986

Трудно сказать, было ли это решение судей самостоятельным или за ним стояла команда Lancia, но факт остаётся фактом – апелляцию Peugeot оставили без удовлетворения, и команде не позволили продолжить гонку "под протестом". Это была главная ошибка организаторов.

После снятия трёх Peugeot Юхи Канккунена, Бруно Саби и Андреа Занусси первые три места в Ралли Санремо достались гонщикам Lancia. Маркку Ален одержал победу, вторым стал Дарио Черрато, а третьим Мики Биазон. На двух оставшихся этапах чемпионата Ален был быстрее Канккунена и по итогам сезона завоевал первый в карьере чемпионский титул.

Маркку был чемпионом 11 дней, после чего FISA удовлетворила протест Peugeot и вовсе аннулировала результаты Ралли Санремо, решив, что дисквалификация гонщиков французской команды была незаконной. Вот так ошибочное решение технических комиссаров стало причиной отмены постфактум целой гонки.

А Маркку Ален так никогда и не стал чемпионом мира...

4. 1999 год. Ралли Монте-Карло

Заводская команда Ford подложила себе свинью ещё задолго до старта первого этапа чемпионата мира по ралли 1999 года – в процессе создания нового раллийного автомобиля. В преддверии Ралли Монте-Карло в прессу просочилась анонимная информация о том, что новейшие Ford Focus WRC, которым только предстояло дебютировать в ралли, собраны с нарушением правил.

Утверждалось, что при постройке этих машин был якобы заменён водяной насос, а это противоречит техническим требованиям, где чётко прописан запрет на подобные действия.

Колин МакРей и Ники Грист, Ford Focus RS WRC`99, Ралли Монте-Карло 1999 года

Приехавшая в Монако команда узнала о том, что её экипажам запрещено выступать в гонке. В Ford опротестовали данное решение и за час до старта первого допа организаторы допустили Колина МакРея и Симона Жан-Жозефа до гонки, но "под протестом".

По итогам гонки шотландец занял третье место, а уроженец Мартиники финишировал на 11-й позиции. Но по окончании ралли их результаты были аннулированы.

5. 2000 год. Ралли Австралия

Перед стартом предпоследнего этапа WRC 2000 года положение в личном зачёте серии было острее не придумаешь – не то, что в наши дни. Борьбу за титул вели сразу четыре гонщика из трёх разных команд – пилот Peugeot Маркус Гронхольм, представитель Subaru Ричард Бёрнс, а также дуэт из Ford в составе Колина МакРея и Карлоса Сайнса.

Действующий чемпион мира Томми Мякинен в этом сезоне не блистал, но в случае хорошего результата в двух последних гонках мог побороться за место в первой тройке по итогам года. Однако вместо важных очков финн был дисквалифицирован по окончании ралли. Великолепно проехав всю гонку и выиграв шесть спецучастков, гонщик Mitsubishi наконец-то прервал серию неудач и одержал победу...

Томми Мякинен и Ристо Маннисенмяки, Mitsubishi Lancer Evo VI, Ралли Австралия 2000 года Фото: Mitsubishi Motors

Но на финишном техкоме выяснилось, что турбонаддув Lancer Evo VI Мякинена не соответствует омологации. Коллектив не стал подавать протест.

Однако это было не первое снятие экипажа в этой гонке – по итогам первого же дня ралли был дисквалифицирован Карлос Сайнс. Испанец решил совершить тактический манёвр – для того, чтобы во второй день стартовать с более выгодной стартовой позиции, он остановился на предпоследнем допе с тем, чтобы пропустить вперёд нескольких соперников.

Это ему отлично удалось – с пятой позиции он откатился на восьмую. Но только вот Карлос сделал остановку там, где это строжайше запрещено – перед финишем спецучастка между предупреждающим жёлтым и красным судейскими знаками. Разговор был коротким – снятие.

Вот так Сайнс лишился шансов на чемпионский титул, перехитрив самого себя.

6. 2002 год. Ралли Аргентина

Для заводской команды Peugeot южноамериканский этап WRC 2002 года стал настоящим кошмаром – причём чем дальше он продолжался, тем хуже было французскому коллективу. Началось всё с перегрева мотора у третьего пилота Жиля Паницци.

На сервисе механики обнаружили течь радиатора, устранили её и отправили француза на трассу, но проехав считанные километры автомобиль встал. Вроде бы ничего особенного, но организаторы заметили механиков Peugeot Sport, пытавшихся отремонтировать 206 WRC братьев Паницци, а делать это за пределами сервис-парка строго запрещено.

Ричард Бёрнс и Роберт Рид, Peugeot 206 WRC, Ралли Аргентина 2002 года Фото: Пресс-служба Peugeot Sport

Но так как экипаж всё равно сошёл, судьи ограничились предупреждением – "жёлтой карточкой". Примерно в это же время попал в аварию автомобиль с другой группой механиков (дело дошло до больницы), и команде пришлось в срочном порядке реструктурировать коллектив – в суматохе боссы попросту забыли разъяснить важность полученного от судей предупреждения.

А на следующий день ситуация повторилась – уже с Маркусом Гронхольмом. И тут уже последовала "красная карточка" – одержавшего победу финна сняли по окончании ралли.

Первое место унаследовал его товарищ по команде Ричард Бёрнс, но на техинспекции обнаружилось, что маховик его Peugeot легче положенного на 20 граммов – дисквалификация...

7. 2002 год. Ралли Австралия

Порой случаются дисквалификации, которых могло и вовсе не быть – чаще всего они вызваны человеческим фактором, ошибкой какого-то стрелочника. Подобное случилось с Томми Мякиненом в 2002 году.

Единственными реальными соперниками для непобедимых Peugeot 206 WRC на Ралли Австралия был дуэт гонщиков заводской команды Subaru. За пару спецучастков до финиша японский коллектив пошёл ва-банк – обе Impreza WRC отправились на трассу предпоследнего допа без запасных колёс. Для чего? С тем, чтобы снизить вес автомобилей и тем самым ускорить их.

Томми Мякинен и Кай Линдстрём, Subaru Impreza S8 WRC '02, Ралли Австралия 2002 года Фото: Subaru World Rally Team

Возможно, Петтеру Сольбергу это и было нужно – он только-только пропустил на вторую позицию Харри Рованперу из Peugeot и ещё мог побороться за "серебро". А вот зачем это было нужно Томми Мякинену? Ведь финн ехал вслед за норвежцем более чем в минуте. Ну да ладно – сняли запаски и сняли.

Только вот чтобы вес автомобиля не вышел за рамки положенного минимума механики должны были залить чуть больше топлива в бензобаки машин Петтера и Томми. Сольбергу они долили бензин, а Мякинену – забыли. В результате на взвешивании после финиша ралли Subaru финна оказалась легче положенного.

Судьи перепроверили данные несколько раз, но всё было тщетно, и четырёхкратного чемпиона мира дисквалифицировали.

8. 2004 год. Ралли Кипр

Peugeot 307 WRC получилась не самым удачным автомобилем. Но это стало понятно позднее, а в год своего дебюта от новой машины ждали повторения успехов своей предшественницы 206 WRC.

В своём пятом старте в чемпионате мира по ралли лидер французской команды Маркус Гронхольм одержал уверенную победу, опередив действующего чемпиона мира Себастьена Лёба на 50 секунд. Однако на техинспекции после финиша у судей возникли вопросы как к Peugeot победителя, так и к Citroen второго призёра.

Маркус Гронхольм и Тимо Раутиайнен, Peugeot 307 WRC, Ралли Кипр 2004 года Фото: Пресс-служба Peugeot Sport

При осмотре 307 WRC и Xsara WRC официальные лица обратили внимание на то, что водяные насосы, установленные на данных автомобилях, совершенно разные – при том, что двигатели этих машин идентичны, а насосы должны использоваться от серийных автомобилей. В частности, крыльчатка помпы Peugeot была пластиковой, а Citroen – металлической.

У команд запросили объяснения по данной ситуации. Разбирательство продолжалось десять дней. По его итогам водяной насос Citroen был признан на 100% легальным, и к этой команде у судей вопросов больше не было.

А вот с Peugeot всё оказалось не так просто. "Львы" доказали, что в их серийном модельном ряду есть автомобиль, чья помпа имеет пластиковую крыльчатку. Но если в "гражданском" варианте её диаметр составлял 69 мм, то на раллийной машине она была уменьшена до 60 мм.

В результате Гронхольм лишился победы, а его товарищ по команде Харри Рованпера – пятого места.

9. 2007 год. Ралли Португалия

Португальский этап чемпионата мира 2007 года финишировал 1 апреля – во всемирный День смеха. Однако вечером после финиша гонки членам команды BP-Ford WRT, чьи пилоты Маркус Гронхольм и Микко Хирвонен закончили ралли на втором и третьем месте, было как раз не до смеха.

Через шесть часов после финиша все шесть участников, выступавших на автомобилях Ford Focus RS WRC 06 – помимо Гронхольма и Хирвонена это были Яри-Матти Латвала, Хеннинг Сольберг, Мэттью Уилсон и Гарет МакХейл – получили пятиминутную пенализацию за то, что задние боковые стёкла их автомобилей оказались тоньше положенного – вместо трёх с половиной миллиметров их толщина составляла только три.

Маркус Гронхольм и Тимо Раутиайнен, BP Ford, Ford Focus WRC Фото: Ford Motor Company

Виновником произошедшего была названа компания-производитель стёкол из поликарбоната. По слухам, в качестве наказания судьи рассматривали дисквалификацию экипажей, но после того, как руководство команды намекнуло на уход из чемпионата, дело ограничилось пусть и значительным, но "только лишь" штрафом.

Любопытно, что штраф привёл к принципиальным изменениям в чемпионате – в результате Гронхольм уступил лидерство Себастьену Лёбу.

10. 2008 год. Ралли Мексика

На мексиканском этапе WRC 2008 года произошли события, оставшиеся тогда не сильно замеченными, но сейчас они выглядят весьма забавно. В зачёте JWRC в гонке принял участие молодой француз Себастьен Ожье.

Он отлично провёл гонку, но бороться за попадание в очки на переднеприводной Citroen C2 Super 1600 было нереально – собственно, до этого дня никому из участников молодёжного чемпионата не удавалось заезжать в очковую зону абсолюта.

Однако уже после окончания Ралли Мексика занимавший девятое место француз "отыграл" ещё одну позицию и набрал-таки одно очко за восьмое место. Как? Всё из-за того, что местный пилот Рикардо Тривиньо умудрился надеть неомологированные перчатки.

Рикардо Тривиньо и "Чеко Салом", Peugeot 206 WRC, Ралли Мексика 2008 года

В чемпионате мира строго следят за экипировкой, и мексиканца дисквалифицировали ещё во второй день. Однако он подал апелляцию и "под протестом" доехал до финиша гонки. Где и был успешно исключён из списка результатов после того, как его апелляция была отклонена.

Самое интересное, что это было уже второе исключение Тривиньо из результатов Ралли Мексика – двумя годами ранее его дисквалифицировали за то, что его Peugeot 206 WRC не соответствовала техническим требованиям.

11. 2012 год. Ралли Португалия

В 2012 году португальский этап чемпионата мира по ралли вновь, как и в 2007 году, финишировал 1 апреля – в День смеха. Но на этот раз отнюдь не весело было в стане Citroen.

В своём четвёртом старте за французскую команду финн сумел одержать первую победу, но потерял её по итогам послефинишной технической инспекции. Представители FIA обратили внимание на два узла – крыльчатку турбонаддува и не соответствующее форме омологации сцепление.

Микко Хирвонен, Дени Жироде, Ярмо Лехтинен, Йонас Андерссон, Евгений Новиков и Мадс Остберг. Ралли Португалия. Фото: XPB Images

И если с первой деталью момент был достаточно спорный, то ошибку во втором случае команда даже не стала оспаривать – поставщик действительно предоставил команде предыдущую версию сцепления.

Судьи были непреклонны – победителя Ралли Португалия Микко Хирвонена дисквалифицировали. На первое место поднялся Мадс Остберг – вот так норвежец открыл счёт победам.

А с третьего на второе место поднялся Евгений Новиков. Узнав новость об этом, российские болельщики попросту не поверили в неё – на календаре ведь всё ещё было первое апреля...