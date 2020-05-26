Как боролись в ралли восьмидесятых – видео студии Duke
Маркку Ален так и не стал чемпионом мира – но многие называют его сильнейшим гонщиком тех лет, когда на трассах царили полноприводные монстры Группы Б. Финский пилот вспомнил неоднозначные дни WRC
Он практически не изменился за эти годы. Безупречно выглаженная рубашка на широких плечах, строгий джемпер. Когда мы начинаем разговор, впечатление только усиливается: все те же точные фразы строгим тоном.
У Маркку Алена достаточно времени и он никуда не спешит. Ни разу за время беседы он не посмотрел на часы и не выказал малейшего признака спешки. Но внутренне он весь в нетерпении, как это было и четыре десятилетия назад. И до сих пор прекрасно понятно, почему во время выступления в ралли его прозвали мистером Газ-до-отказа.
Мы встретились в культовом городке Ювяскюля во время финского этапа WRC в 2016-м. Но на спокойный разговор в таком месте нечего было и рассчитывать. В стране, где ралли сродни религии, он был вроде Папы Римского на заполненной католиками площади. Пришлось найти уголок, где толпы фанатов не могли увидеть Алена, и только там включить диктофон.
«Видел машину Хенри вчера вечером?»
Организаторы гонки выкатили Lancia Delta S4, на которой Хенри Тойвонен выиграл гонку в 1985-м, и пустили ее по спецучасткам перед стартом вечерней секции.
Зачем я это спрашиваю? Конечно же, он ее видел. Но такой вопрос идеально подходит, чтобы задать тон всему интервью.
«Классная тачка, верно, – отвечает Ален. – Классная, в той самой раскраске. Мне всегда нравились те спонсоры, Martini вообще мой главный фаворит».
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Невероятно, но и в наши дни S4 смотрится более чем современно. И очень быстро. Про такие говорят – брутальная техника. Она действительно была безжалостной, как и вся Группа Б.
Маркку Ален
Фото: Motorsport Images
«Порой я боялся ее, – продолжает Ален. – Помню, здесь, на «Оунинпохье» в 86-м нас понесло боком, а потом закрутило на высокой скорости. Все было серьезно – уж поверь мне, действительно серьезно. Я по-настоящему испугался. Что произошло? На спецучастке у нас сорвало заднее крыло, и машина осталась без прижимной силы.
Вообще, удерживать S4 под контролем было непросто. У нас был механический нагнетатель примерно до четырех тысяч оборотов. После этого мощность падала, и лишь позже подхватывала турбина».
Опасения не были беспочвенными – Маркку своими глазами видел, как такая же S4 унесла жизнь его напарника Хенри Тойвонена со штурманом, вспыхнув на Корсике.
«Мы ждали своей очереди старта, когда я заметил вдали дым, – рассказал финн. – Что за дым, откуда? Может, лесной пожар – у меня не было ответа. Мы поехали, а потом, после одного левого поворота, увидели их машину. Парням уже было не помочь. Плохой момент, по-настоящему плохой. Хенри был хорошим парнем, здоровяком. И настоящим профи – для него существовала только победа, а все остальные места не имели значения».
Хенри Тойвонен
Фото: Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH
Та авария стала для Алена еще одним ударом. Ведь всего за год до злополучной Корсики он уже потерял напарника – молодой Аттилио Беттега за рулем Lancia 037 соскользнул с дороги и в боковом скольжении налетел на дерево.
«Я многому учил его, – говорит Маркку. – Он был мне симпатичен и постепенно становился по-настоящему быстр. Очень спокойный и при этом очень стремительный. В то время в ралли появилось много итальянцев, на подходе был Мики Бьязион и другие. Но Беттега на глазах становился настоящим фирменным гонщиком. Ему не повезло – элемент каркаса безопасности ударил прямо в шлем».
Ален, прошедший через годы безумной группы Б, стал отражением того времени. Это можно только принять.
«Ты не задумывался об этом, – продолжил он. – Просто сидел на топливном баке S4 и даже не догадывался, насколько у машины прочный каркас безопасности.
Зрители тоже порой были откровенно тупыми. Ты мчался в сплошную стену людей, которая расступалась в последний момент. Если пробовать объезжать их, сразу теряешь минуту. Потому приходилось мчать напрямую, даже не думая приподнять ногу с газа».
Причем мчать нереально быстро.
«На прямиках это была безумная машина, – чуть улыбается финн. – Невероятная. Помню, в конце 1986-го мы приехали на тесты Delta Группы А [после запрета машин Группы Б]. И спрашивали друг друга: «Это вообще что такое? Машина ни о чем».
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Можно понять, почему Ален так не любит вспоминать ту зиму. Он потерял тогда все то, в чем был по-настоящему хорош.
На финальную гонку Группы Б, американское Ралли Олимпус, они с Юхой Канккуненом приехали, чтобы разыграть титул. Перед этим Маркку стал сильнейшим в Санремо, где его соперника вместе со всей командой Peugeot исключили из протоколов за технические манипуляции.
«В той гонке я почти сразу потерял пять минут из-за прокола, – рассказал Ален про Санремо. – Руководитель Lancia Чезаре Фьорио объяснил парням, что делать. Но реализовано все было глупо. Мики Бьязион и Дарио Черрато просто остановились и ждали меня перед толпой болельщиков, а потом появился я, как запаздывающий автобус.
Почему надо было делать это именно там, а не на середине спецучастка, вдали он телекамер и зрителей? Все это выглядело так, словно всем показывали: «Поглядите, насколько плох этот Ален».
Юха Канккунен и Юха Пииронен, Peugeot 205 Turbo 16, Ралли Санремо 1986 года
Фото: Кристиан Алиас
В Lancia вообще царили странноватые порядки, хотя финн пользовался в команде заслуженным уважением.
«Фьорио был непростым человеком, – объяснил он. – У меня был собственный подход к гонкам. Надо было проехать три-четыре первых допа, чтобы оценить свои силы. Если после этого становилось понятно, что можно выиграть – приходило время атаковать. Но если полной уверенности не было, лучше было сконцентрироваться на второй или третьей позиции. Заработать очки.
Но в Lancia действовали иначе. Фьорио постоянно выходил на связь после финиша спецучастка и говорил: «Эй, ты опять стал не быстрейшим. Что за дела?». Этот прессинг с его стороны был постоянным и никогда не ослабевал».
Ален неизменно выступал за FIAT и Lancia с 1974 года, но это сотрудничество едва не прервалось осенью 85-го. Тогда Audi и Peugeot вывели на трассу свои обновленные машины, тогда как Delta S4 к огорчению финна все задерживалась и задерживалась.
«На месяц я стал гонщиком Peugeot, – признался он. – Это был сентябрь, и мне потребовалось позвонить Фьорио. Но он не подходил к телефону, так как был всецело занят испытаниями своего нового катера. И у него не было на меня времени.
«Ах так, – решил я. – Тогда у меня кое на что найдется время». И набрал номер босса Peugeot Жана Тодта. Он ответил на звонок.
Мы встретились в Сиенне, где они проводили тесты перед Санремо. Я просто принес с собой на обед лист бумаги со своей подписью и сказал: «Жан, теперь я работаю на тебя».
Это было еще до появления мобильных телефонов, я действовал самостоятельно. Не позвонил своей жене [и штурману] Илкке, просто поставил подпись. А за день или два до того, как я должен был окончательно сменить команду, Фьорио вернулся и просто сказал мне, что я остаюсь в его команде».
Жан Тодт, Берни Экклстоун и Чезаре Фьорио. Фото 2016 года
Фото: XPB Images
Спустя 12 месяцев после тех событий Маркку подошел вплотную к титулу чемпиона мира. Он уже становился сильнейшим в 1978-м, но в том году для гонщиков WRC в последний раз разыгрывался лишь Кубок FIA. Теперь ставка была куда выше.
«Перед финалом было много всевозможных разговоров, – рассказал он. – Так что до Ралли Олимпус мы собрались вместе, FIA, Peugeot и Lancia, и решили, что тот, кто выиграет гонку, и станет чемпионом мира.
Так что мы с Юхой сразу понеслись как угорелые. Каждый рисковал так, как только мог. S4 в Америке была лучшей машиной, которой я когда-либо управлял. По ощущениям она выдавала 650 или даже 700 сил. Мы провели фантастическое ралли, хотя очень рисковали. Победа была нашей, и мы уже ощущали себя чемпионами».
Всего через неделю в истории Группы Б была окончательно поставлена точка. Ален и Кивимяки тестировали в Лапландии новую Delta Группы А, пока Апелляционный суд рассматривал вопрос о снятии команды Peugeot в полном составе с гонки в Санремо. Поговаривали, что итальянским организаторам просто нужна была победа Lancia на домашней трассе, и в ход пошли любые средства.
В случае удачной апелляции Жан Тодт возвращал Peugeot и Канккунену очки, которые делали их чемпионами мира.
«Я увидел в небе небольшой частный самолет, – рассказал Маркку Ален. – Это была середина зимы. Кому на севере Финляндии взбрело в голову летать на частном самолете? Я быстро понял, что это летят люди из Lancia и сразу сказал: «Все, мы проиграли».
Каждый из четырех сезонов Группы Б был драматичным. Но ее заключительный акт оказался по-настоящему жестоким в отношении человека, ставшего символом одной из самых невероятных и трагических страниц мирового ралли.
«Знаешь, – сказал мне Маркку. – Я точно знаю, что чувствуют чемпионы мира. Я испытывал эти ощущения на протяжении целых десяти дней, но это не изменило мою жизнь.
У нас была классная вечеринка, а вскоре мы все потеряли. Жизнь прекрасна, у меня полно потрясающих воспоминаний и отличных друзей. А ведь это немало, верно?»
Архив студии Duke, состоящий из 750 фильмов, в том числе и о классических гонках и сезонах мирового ралли, является частью видеоколлекции Motorsport.tv. По случаю непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, мы сделали бесплатным доступ к целой серии фильмов. Они появятся на нашем сайте в ближайшие недели.
Об этой статье
|Серия
|WRC , Ралли
|Пилоты
|Маркку Ален , Хенри Тойвонен
|Автор
|Дэвид Эванс