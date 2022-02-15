Неделя моды сорвала дебют гонщика в WRC

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В конце января команда M-Sport объявила, что на шведском этапе чемпионата мира предоставит одну из своих машин итальянскому полупрофессиональному гонщику.

Однако три недели спустя выяснилось, что этим планам не суждено сбыться: Бертелли не сможет сесть за руль Ford Puma, так как гонка пройдет 24-27 февраля, в одно время с Миланской неделей моды.

Так как итальянец работает именно в модной индустрии, ему не удалось освободить в своем графике достаточно времени для выступления в ралли.

33-летний пилот периодически стартует в WRC с 2011 года, но именно в Швеции должен был состояться его дебют на новой машине с гибридной силовой установкой. Примечательно, что три года назад с Лоренцо уже случалась подобная история – он также заявился на шведский этап, но позже отказался от участия.

В результате у M-Sport будет в гонке всего три машины, ведомые Крейгом Брином, Гусом Гринсмитом и Адриеном Фурмо. Последний получит совершенно новый автомобиль, так как разбил машину в Монте-Карло, причем настолько сильно, что оперативно восстановить ее нет возможности.

Себастьен Леб принес команде победу на дебютном этапе 2022 года в Монте-Карло, но изначально не планировал стартовать во всех гонках нынешнего сезона.