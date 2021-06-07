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WRC / Ралли Италия Новость

Не только Ферстаппен. Раллист обматерил шины и получил штраф

Прокол не помешал Мадсу Остбергу финишировать вторым – однако норвежец осерчал на судьбу сильнее, чем пилот Red Bull...

Не только Ферстаппен. Раллист обматерил шины и получил штраф

Мадс Остберг, выступающий в WRC 2 – одной из младших категорий чемпионата мира по ралли – был оштрафован на 1 000 евро и был наказан отложенным штрафом в 25 зачетных очков за нецензурную ругань по ходу прошедшего в прошлые выходные Ралли Италия.

По ходу второго дня гонки норвежец, известный своими выступлениями в WRC, не раз сталкивался с мелкими техническими проблемами. На этом видео, к примеру, экипаж Остберга в полевых условиях чинит тормозную систему своего Citroen. 

 

Из-за этого Остберг, накопивший было полуминутное преимущество над занимавшим 2-е место Яри Хуттуненом, после обеда в субботу оказался в 17-ти секундах позади финна.

Пилот пошел в атаку – и на первом воскресном спецучастке вновь вышел в лидеры. Однако на следующем допе одна из шин спустила, из-за чего норвежец потерял полминуты и снова оказался на 2-м месте (на котором позже и закончил гонку). Напомним, в этом году монопольным поставщиком покрышек для чемпионата мира является компания Pirelli.

Прокол спровоцировал настоящую истерику в исполнении гонщика и его штурмана Торстейна Эриксена. Не стал Остберг стесняться в выборе выражений и во время интервью на финише допа.

 

«Я настолько ****** тем, что со мной тут все время происходит, – заявил норвежец. – Что за ****** дерьмо эти шины: я ничего не цеплял – и прокол на пустом месте. ******* хрень, я так, *****, устал».

Судьи в комментарии к своему решению заявили, что они понимают «сложности с контролем над эмоциями, особенно после явных проблем на спецучастке» – но напомнили, что «пилоты должны всегда держать под определенным контролем свою лексику во время интервью в прямом эфире».

Отложенный штраф в 25 баллов означает, что Остберг будет лишен этих очков, если допустит аналогичное нарушение по ходу нынешнего сезона. В настоящий момент норвежец с 66-ю очками находится на 2-м месте в общем зачете WRC 2 и отстает всего на 2 очка от своего соотечественника Андреаса Миккельсена. То есть прокол в Италии лишил гонщика не только победы на этапе, но и лидерства в чемпионате.

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Ожье выиграл Ралли Италия на фоне провала Hyundai

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Ожье выиграл Ралли Италия на фоне провала Hyundai
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