WRC
WRC
R
WRC
Ралли Монца
03 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Ралли Швеция / Новость

Началось. Ралли Швеция-2021 отменили из-за коронавируса

Поделились
Комментарии
Началось. Ралли Швеция-2021 отменили из-за коронавируса
Автор:
, Репортер, Индия

Новый гоночный сезон еще не стартовал, а уже начал нести потери из-за пандемии

В 2020 году шведский этап WRC стал последним, не затронутым эпидемией COVID-19. Из-за теплой погоды гонку провели по сокращенному расписанию, ее победителем стал Элфин Эванс на Toyota.

Следом участники мирового ралли вышли на старт в Мексике, но там борьбу пришлось останавливать досрочно, посде чего этапов не было добрых полгода. Осенью все же удалось провести гонки в Эстонии, Турции, на Сардинии и в Монце. 

Читайте также:

За месяц до старта нового сезона WRC, который должен по традиции состояться в Монте-Карло, власти в Швеции объявили, что не смогут принять намеченную на 11-14 февраля гонку. 

Причиной названа новая волна роста заболеваемости: если в середине октября было зафиксировано в общей случае 100 тысяч случаев, то сейчас их уже 320 тысяч. 

«Организаторы Ралли Швеция, FIA и промоутер WRC полностью понимают, что здоровье местных жителей является приоритетом, – сказал генеральный директор гонки Гленн Олссон. – Мы поддерживаем коллективную задачу защиты тех, кто проживает в области Вармланд, а равно и семьи WRC.

Готовясь к гонке, мы внимательно следили за изменением ситуации с COVID в регионе. И хотя принятое решение очень огорчает нас, особенно учитывая совершенно новый маршрут, разработаный для ралли, мы полностью поддерживаем его».

Организаторы WRC уже объявили, что ведут переговоры с организаторами других ралли и постараются в короткое время найти замену выбывшему этапу.

Шведская гонка стала первой, которую отменили в спортивном календаре 2021 года. Ралли Монте-Карло по-прежнему намечено на 21-24 января.

Читайте также:

Монца впервые приняла этап WRC – и сразу вошла в историю мирового ралли. Вот как это было

Предыдущая новость

Монца впервые приняла этап WRC – и сразу вошла в историю мирового ралли. Вот как это было
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Швеция
Автор Рахит Тукрал

Самое читаемое Сегодня

Феттель назвал самого талантливого пилота Формулы 1 за 15 лет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель назвал самого талантливого пилота Формулы 1 за 15 лет

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби

Технический директор AlphaTauri – о факторах прогресса Квята
Формула 1 Формула 1 / Новости

Технический директор AlphaTauri – о факторах прогресса Квята

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи

Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби

Грожану потребовалась операция на левой руке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожану потребовалась операция на левой руке

Алонсо показал лучшее время по итогам первой половины тестов
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо показал лучшее время по итогам первой половины тестов

Самое важное:

Началось. Ралли Швеция-2021 отменили из-за коронавируса
WRC WRC / Новость

Началось. Ралли Швеция-2021 отменили из-за коронавируса

Монца впервые приняла этап WRC – и сразу вошла в историю мирового ралли. Вот как это было
WRC WRC / Самое интересное

Монца впервые приняла этап WRC – и сразу вошла в историю мирового ралли. Вот как это было

Ожье в седьмой раз стал чемпионом мира по ралли
WRC WRC / Отчет о гонке

Ожье в седьмой раз стал чемпионом мира по ралли

Ожье лидирует в Ралли Монца за день до финиша – и похоже, до седьмого титула в WRC
WRC WRC / Отчет о секции

Ожье лидирует в Ралли Монца за день до финиша – и похоже, до седьмого титула в WRC

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель назвал самого талантливого пилота Формулы 1 за 15 лет

23ч
2
Формула 1

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

10мин
3
Формула 1

Ненужная экономия. Новая версия, почему Mercedes проиграла в Абу-Даби

4
Формула 1

Технический директор AlphaTauri – о факторах прогресса Квята

2дн
5
Формула 1

Росс Браун назвал главную сложность в борьбе Ф1 с COVID. Это переводчик в Сочи

Самое важное:

Началось. Ралли Швеция-2021 отменили из-за коронавируса
WRC

Началось. Ралли Швеция-2021 отменили из-за коронавируса

Монца впервые приняла этап WRC – и сразу вошла в историю мирового ралли. Вот как это было
WRC

Монца впервые приняла этап WRC – и сразу вошла в историю мирового ралли. Вот как это было

Ожье в седьмой раз стал чемпионом мира по ралли
WRC

Ожье в седьмой раз стал чемпионом мира по ралли

Ожье лидирует в Ралли Монца за день до финиша – и похоже, до седьмого титула в WRC
WRC

Ожье лидирует в Ралли Монца за день до финиша – и похоже, до седьмого титула в WRC

Новый сюрприз на Ралли Монца: лидер сезона Эванс улетел в канаву и сошел
WRC

Новый сюрприз на Ралли Монца: лидер сезона Эванс улетел в канаву и сошел

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC
3 мая 2020 г.

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC
17 апр. 2020 г.

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.