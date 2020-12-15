Началось. Ралли Швеция-2021 отменили из-за коронавируса

В 2020 году шведский этап WRC стал последним, не затронутым эпидемией COVID-19. Из-за теплой погоды гонку провели по сокращенному расписанию, ее победителем стал Элфин Эванс на Toyota.

Следом участники мирового ралли вышли на старт в Мексике, но там борьбу пришлось останавливать досрочно, посде чего этапов не было добрых полгода. Осенью все же удалось провести гонки в Эстонии, Турции, на Сардинии и в Монце.

За месяц до старта нового сезона WRC, который должен по традиции состояться в Монте-Карло, власти в Швеции объявили, что не смогут принять намеченную на 11-14 февраля гонку.

Причиной названа новая волна роста заболеваемости: если в середине октября было зафиксировано в общей случае 100 тысяч случаев, то сейчас их уже 320 тысяч.

«Организаторы Ралли Швеция, FIA и промоутер WRC полностью понимают, что здоровье местных жителей является приоритетом, – сказал генеральный директор гонки Гленн Олссон. – Мы поддерживаем коллективную задачу защиты тех, кто проживает в области Вармланд, а равно и семьи WRC.

Готовясь к гонке, мы внимательно следили за изменением ситуации с COVID в регионе. И хотя принятое решение очень огорчает нас, особенно учитывая совершенно новый маршрут, разработаный для ралли, мы полностью поддерживаем его».

Организаторы WRC уже объявили, что ведут переговоры с организаторами других ралли и постараются в короткое время найти замену выбывшему этапу.

Шведская гонка стала первой, которую отменили в спортивном календаре 2021 года. Ралли Монте-Карло по-прежнему намечено на 21-24 января.