«На свидание с Энистон больше шансов». Грустная шутка от босса Hyundai

Известная голливудская актриса Дженифер Энистон никогда не проявляла особой любви к автоспорту – однако несколько раз была упомянута в недавнем общении с журналистами Андреа Адамо, руководителя гоночного отделения компании Hyundai.

В беседе, фрагменты которой приводит сайт DirtFish, речь зашла о шансах заводской команды корейского концерна выиграть чемпионат мира по ралли. В котором накануне последнего этапа (он пройдет в Италии в следующие выходные) уверенно лидируют конкуренты из Toyota.

«Наши шансы на титул? Гораздо выше шансы, что мне дадут номер Дженифер Энистон, я позвоню ей, приглашу на ужин – и она согласится.

Впрочем, мы не собираемся плакать друг у друга на плече. Когда появляются проблемы – мы стараемся оперативно реагировать и делаем все возможное, чтобы добиться результата. К примеру, на предыдущем этапе в Испании мы приложили все усилия, чтобы перенести решение вопроса о титуле на последнюю гонку. Конечно, шансов на успех у нас по-прежнему крайне мало – но что нам еще остается делать?»

Напомним, что в этом году экипажи Hyundai не один и не два раза сходили с трассы, лидируя в гонках – и хотя чаще всего речь шла о повреждениях машины при контактах с камнями и другими препятствиями, большинство экспертов считает, что причиной проблем является недостаточно большой запас прочности автомобиля Hyundai i20.

Вернувшись к теме гипотетического свидания с актрисой, Адамо добавил: «Конечно, я не могу надеяться, что она меня знает. Так что, я бы представил себя как милого итальянца, хорошо выглядящего, зеленоглазого и очень обаятельного…»