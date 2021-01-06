На старте этапов WRC будет меньше машин Ford

Команда M-Sport, выступающая в чемпионате мира по ралли на автомобилях Ford, объявила свою программу на новый сезон WRC. На всех этапах турнира коллектив будет представлен двумя машинами – но только один экипаж выступит в чемпионате по полной программе.

Единственным пилотом M-Sport, который выйдет на старт всех этапов чемпионата мира, станет 24-летний британец Гас Гринсмит. В прошлом сезоне в составе M-Sport он уже выступил в 6-ти из 7-ми состоявшихся этапов, показал лучший результат в карьере (6-е место в Турции) и занял 11-е место в общем зачете чемпионата мира.

В прошлом году за M-Sport постоянно выступали два финских гонщика – Эсапекка Лаппи и Теему Сунинен. В этом году в составе британского коллектива останется только Сунинен, который будет делить вторую машину с Адрианом Фурмо. 25-летний француз по полной программе выступит в младшем классе WRC2, но на отдельных этапах чемпионата сядет за руль автомобиля топового класса (это станет для Фурмо дебютом на технике категории WRC). Точное количество таких гонок пока не определено. Сунинену, в свою очередь, предстоит определиться с именем штурмана – в межсезонье финн расстался с четырехкратным вице-чемпионом мира Ярмо Лехтиненом.

Тем временем 7 января может стать решающим днем в судьбе Ралли Монте-Карло, которое должно стать первым этапом чемпионата мира в этом году. На очередном совещании власти французского департамента Верхние Альпы, где должен расположиться сервис-парк гонки, могут принять более жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом – а это может всерьез сказаться на развитии событий вокруг ралли (вплоть до отмены мероприятия).