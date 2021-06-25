На Ралли Сафари проблемы возникли у всех лидеров

Первый полноценный день кенийского этапа чемпионата мира запомнился проблемами, которые возникли у всех лидеров WRC.

Напомним, что в первой половине дня из-за контактов с камнями были вынуждены прекратить борьбу Элфин Эванс на Toyota (занимающий второе место в общем зачете) и Дани Сордо на Hyundai. Позже к сошедшим присоединился Оливер Сольберг – сын экс-чемпиона мира, для которого Сафари стало вторым выступлением на автомобиле категории WRC (причем повреждение кузова не позволит пилоту продолжить гонку). Наконец, действующий чемпион мира и лидер общего зачета Себастьен Ожье до обеда потерял полторы минуты из-за поломки амортизатора и откатился на 7-е место.

Благодаря этому два пилота Hyundai (Тьерри Невилль и Отт Тянак) и Калле Рованпера на Toyota сформировали лидирующую группу и некоторое время не имели конкурентов в борьбе за позиции на подиуме. Однако на последнем допе с проблемами столкнулись все три экипажа. Невилль и Тянак пострадали из-за расслоения шины и прокола, из-за чего потеряли 40 и 55 секунд соответственно.

А Рованпера и вовсе застрял в рыхлом грунте меньше чем через километр после старта, заставив судей остановить движение по спецучастку.

В итоге финский пилот Toyota был вынужден оформить сход, в то время как Невилль и Тянак даже после своих проблем сохранили 1-е и 3-е места. На 2-ю позицию благодаря этому вышел еще один гонщик японской марки, Такамото Кацута, который пока не заканчивал этапы чемпионата мира на позиции выше 4-й. Японец отстает от лидера на 19 секунд, Тянак – на 56, вышедший на 4-е место Ожье – почти на две минуты.