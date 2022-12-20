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WRC Новость

На Ралли Монте-Карло вместо Леба выступит 58-летний любитель

Команда M-Sport заявила на первый этап нового сезона WRC трех гонщиков, но девятикратного чемпиона мира и прошлогоднего победителя среди них нет

Том Ховард
Автор:
, News editor
На Ралли Монте-Карло вместо Леба выступит 58-летний любитель
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В начале этой недели организаторы Ралли Монте-Карло закрыли прием заявок и теперь отберут тех, кто сможет выйти на старт гонки.

Однако уже известно, что в число 75 экипажей точно войдут десять из топовой категории Rally1, включая три на Ford Puma команды M-Sport.

Ранее мы писали, что в предстоящем сезоне у британской команды будет всего два постоянных экипажа. Строго говоря, сама она официально такого не заявляла, но выбор на Монте-Карло подтверждает правоту этого суждения. За руль третьей Puma сядет не прошлогодний победитель Себастьен Леб и даже не Гус Гринсмит, который стартовал в сезоне-2022 – а 58-летний Журден Сердеридис. 

Бельгиец греческого происхождения является пилотом-любителем, он время от времени выступает в мировом ралли с 2013 года, а его лучшим результатом стало седьмое место в Кении минувшим летом.

Программа Сердеридиса с M-Sport, помимо Монте-Карло, включает выступления в Мексике, на Сардинии и в Ралли Сафари. 

Также на Ford поедут постоянные гонщики команды Отт Тянак и Пьер-Луи Лубе. При этом в M-Sport не оставляют попыток договориться с Лебом. 

«Нам очень хочется видеть Себа за рулем, – признался руководитель коллектива Ричард Милленер. – По поводу Монте-Карло договориться оказалось сложно, но мы не теряем надежд. 

Сейчас все наши [финансовые] ресурсы направлены на Отта, так что тут важно оставаться реалистами. Платить сразу двум гонщикам мирового уровня очень сложно».  

Что касается 25-летнего Гринсмита, то ему теперь реально рассчитывать только на частичную программу. «Нам надо понять, что возможно для него в этом году», – признал Милленер. 

Ралли Монте-Карло пройдет 19-22 января.

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