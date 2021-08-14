На Ралли Бельгия VW Polo разнес гараж на краю трассы

Ралли Ипр, которое в эти выходные впервые проходит в статусе этапа чемпионата мира под названием Ралли Бельгия, на протяжении многих лет известно как весьма аварийная гонка. Главная причина этого – весьма узкие асфальтовые дороги, по обеим сторонам от которых находятся глубокие канавы. Автомобили могут развивать весьма высокие скорости, но даже небольшие ошибки часто приводят к тому, что машина соскальзывает с трассы и застревает в кювете.

Дополнительным фактором риска стало отсутствие у большинства пилотов чемпионата мира опыта выступлений на конкретной гонке. В результате соревнования, как и предполагалась, вышли весьма аварийными. В частности, в первый день соревнований жертвами бельгийских канав стали Ford Fiesta Гаса Гринсмита и VW Polo Николая Грязина, выступающего в младшей категории WRC 2. А еще раньше в чрезвычайно зрелищную аварию (на скорости в 170 км/ч) попал Адриан Фурмо на втором Ford Fiesta. Француз и его штурман отделались синяками, но повреждения машины были слишком сильными, чтобы экипаж смог вернуться в гонку в субботу.

Суббота также не обошлась без инцидентов. В частности, на втором спецучастке дня свой хэтчбек Toyota Yaris разбил заводской пилот японского коллектива Такамото Кацута (видео инцидента можно увидеть здесь). Однако еще раньше автором самой зрелищной аварии дня стал весьма опытный местный экипаж Петера Тшуна и Эдди Шевайе, выступавший на автомобиле VW Polo категории R5. Их автомобиль, уйдя в очередном повороте с идеальной траектории, врезался в гараж частного дома, что привело к достаточно серьезным разрушениям.

Инцидент вышел не слишком комичным, так как позже в ходе медицинского обследования у Шевайе была обнаружена трещина в одном из позвонков. Впрочем, Тшун, покинув госпиталь, не отказался пообщаться с прессой.

«Я бы посмотрел на времена, но в целом мне не казалось, что мы едем так уж быстро, – цитирует пилота местное издание HLN. – Я вошел в поворот – и меня просто сдуло с траектории, после чего через 10 метров мы резко остановились, врезавшись в дом. Удар был очень сильным. Может быть, все произошло, когда мы зацепили асфальт днищем на торможении – дорожный просвет у Polo заметно меньше, чем, к примеру, у Skoda Fabia.

Жители дома проявили понимание: они поняли, что ситуация непростая, и предложили нам остаться в доме до приезда медиков. Владелец сказал, что такие вещи случаются на ралли – но все-таки ему было жаль гаража, так как он недавно закончил ремонт».

В гонке тем временем лидируют Тьерри Невилль и Крейг Брин на Hyundai. После проблем с мотором, возникших у еще одного пилота корейской марки, Отта Тянака, на 3-е место вышел Элфин Эванс на Toyota.