Мякинена похвалили за умение расслаблять пилотов

Элфин Эванс, выступающий в этом году в чемпионате мира по ралли за команду Toyota и занимающий после трех состоявшихся этапов второе место в общем зачете, недавно стал гостем официального подкаста чемпионата мира.

Особое любопытство у раллийных болельщиков вызвала оценка Эвансом своего босса Томми Мякинена, руководителя коллектива Toyota. В прошлом году от журналистов, имеющих свои источники в гоночных командах, не раз можно было услышать, что Мякинен создал в Toyota очень напряженную обстановку. Якобы она стала одной из главных причин, по которым минувшей зимой из команды, едва став чемпионом мира, ушел Отт Тянак.

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Однако Эванс поделился другим взглядом на знаменитого спорстмена и менеджера: «Климат в Toyota прекрасный, у всех очень серьезная мотивация, а машина просто отличная. Но особо надо выделить Томми. Видимо, он помнит, какая ответственность лежит на плечах гонщика [Мякинен сам является четырехкратным чемпионом мира по ралли] и поэтому старается сделать жизнь как можно легче для нас. Он представляет, как мы себя чувствуем в тех или иных ситуациях – и знает, как важно создать позитивную атмосферу. И умеет дать пилотам расслабиться».

Эванс регулярно выступает в чемпионате мира с 2014 года – но до этого сезона выходил на старт исключительно в составе команды M-Sport, из 86 проведенных к концу прошлого сезона гонок выиграл только одну и не поднимался в общем зачете выше 5-го места.