WRC
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

Мякинена похвалили за умение расслаблять пилотов

Поделились
Комментарии
Мякинена похвалили за умение расслаблять пилотов
Автор:
27 апр. 2020 г., 03:05

Один из пилотов Toyota поделился неожиданно позитивным взглядом на четырехкратного чемпиона мира, которого в прошлом году не раз называли деспотичным и не очень квалифицированным руководителем

Элфин Эванс, выступающий в этом году в чемпионате мира по ралли за команду Toyota и занимающий после трех состоявшихся этапов второе место в общем зачете, недавно стал гостем официального подкаста чемпионата мира.

Особое любопытство у раллийных болельщиков вызвала оценка Эвансом своего босса Томми Мякинена, руководителя коллектива Toyota. В прошлом году от журналистов, имеющих свои источники в гоночных командах, не раз можно было услышать, что Мякинен создал в Toyota очень напряженную обстановку. Якобы она стала одной из главных причин, по которым минувшей зимой из команды, едва став чемпионом мира, ушел Отт Тянак.

Читайте также:

Однако Эванс поделился другим взглядом на знаменитого спорстмена и менеджера: «Климат в Toyota прекрасный, у всех очень серьезная мотивация, а машина просто отличная. Но особо надо выделить Томми. Видимо, он помнит, какая ответственность лежит на плечах гонщика [Мякинен сам является четырехкратным чемпионом мира по ралли] и поэтому старается сделать жизнь как можно легче для нас. Он представляет, как мы себя чувствуем в тех или иных ситуациях – и знает, как важно создать позитивную атмосферу. И умеет дать пилотам расслабиться».

Эванс регулярно выступает в чемпионате мира с 2014 года – но до этого сезона выходил на старт исключительно в составе команды M-Sport, из 86 проведенных к концу прошлого сезона гонок выиграл только одну и не поднимался в общем зачете выше 5-го места.

Читайте также:

Следующая новость
В планах WRC – один мотор на сезон

Предыдущая новость

В планах WRC – один мотор на сезон
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Томми Мякинен , Элфин Эванс
Команды Toyota Gazoo Racing
Автор Джакомо Раули

База данных

Ралли Кения

Ралли Кения

16 июл. - 19 июл.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes согласилась с Ferrari – теперь немцы тоже против сокращения бюджетов

2
Формула 1

Баррикелло обвинил рента-драйверов в провале Williams

3
Формула 1

Гонки Формулы 1 скучны. Вот 7 способов сделать их зрелищнее

4
24 часа Ле-Мана

Ferrari начала работать над гиперкаром для Ле-Мана. Эксклюзив Motorsport.com

5
Формула 1

Феттель: С тремя детьми на диване не полежишь

Последние видео

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Ралли Акрополис 1996: архивное видео 11:44
WRC

Ралли Акрополис 1996: архивное видео

Ралли Сафари: спецучасток «Осериан» 10:11
WRC

Ралли Сафари: спецучасток «Осериан»

Ралли Сафари: спецучасток «Малева» 07:16
WRC

Ралли Сафари: спецучасток «Малева»

Ралли Сафари: спецучасток «Врата ада» 06:56
WRC

Ралли Сафари: спецучасток «Врата ада»

Самое важное:

Мякинена похвалили за умение расслаблять пилотов
WRC

Мякинена похвалили за умение расслаблять пилотов

В планах WRC – один мотор на сезон
WRC

В планах WRC – один мотор на сезон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»
WRC

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Что такое Ралли Сафари: 10 видео, которые объясняют всё
WRC

Что такое Ралли Сафари: 10 видео, которые объясняют всё

После ухода из гонок Мосс работал журналистом. Посмотрите его репортаж с Ралли Монте-Карло
WRC

После ухода из гонок Мосс работал журналистом. Посмотрите его репортаж с Ралли Монте-Карло

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.