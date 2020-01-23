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WRC / Ралли Монте-Карло / Новость

Моторы сразу трех Ford закипели вскоре после старта в Монте-Карло

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Моторы сразу трех Ford закипели вскоре после старта в Монте-Карло
Автор:
, Главный редактор
23 янв. 2020 г., 20:34

Первый же спецучасток Ралли Монте-Карло обернулся для экипажей британской команды серьезным разочарованием.

Сразу три экипажа команды M-Sport Ford столкнулись с резким повышением температуры охлаждающей жидкости на первом же спецучастке Ралли Монте-Карло, которое стартовало сегодня вечером. Теему Сунинен, Эсапекка Лаппи и Гас Гринсмит из-за этого уступили выигравшему доп Себастьену Ожье на Toyota 17, 22 и 34 секунды соответственно – то есть от одной до двух секунд с километра. В то время как даже дебютировавший за рулем автомобиля категории WRC 19-летний финн Калле Рованпера отстал от победителя спецучастка только на 10 секунд.

По словам свидетелей, по крайней мере, на двух автомобилях Ford Fiesta воздуховоды в передних бамперах были забиты палой листвой гораздо сильнее, чем на машинах других марок. Получить комментарии от пилотов не удалось, так как все три гонщика отказались от традиционного общения с прессой после финиша спецучастка.

Программа четверга на Ралли Монте-Карло состоит всего из двух спецучастков – второй стартует уже после полуночи, примерно в половину первого. Как часто случается на открывающей сезон гонке, на первом допе дорога была в целом сухой – а на втором экипажи вполне могут столкнуться с достаточно серьезным обледенением.

Впрочем, степень опасности обледенелых участков пилоты, судя по выбору шин, оценивают по-разному. Пилоты Ford и трое из четырех гонщиков Toyota взяли на борт по две шипованных покрышки, в то время как Ожье и представители Hyundai ограничились сликами.

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Николай Грязин, перед началом второго сезона выступлений в младшей категории WRC 2 сменивший частную Skoda на Hyundai заводской команды, уступил лучшему времени, показанному на автомобиле того же класса, больше 20 секунд. Впрочем, москвич впервые вышел на старт Ралли Монте-Карло – гонки, где фактор опыта играет крайне важную роль.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Сессия Первый день
Пилоты Эсапекка Лаппи , Теему Сунинен , Гус Гринсмит
Команды M-Sport
Автор Кирилл Качнов

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