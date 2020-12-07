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Ралли Монца
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Монца впервые приняла этап WRC – и сразу вошла в историю мирового ралли. Вот как это было

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Монца впервые приняла этап WRC – и сразу вошла в историю мирового ралли. Вот как это было
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, Главный редактор

На решающей гонке сезона было много грязи и снега, а один из претендентов на титул был вынужден помогать другому в борьбе с собой

В минувшие выходные Себастьен Ожье стал чемпионом мира по ралли. Это, мягко говоря, не сенсация: для француза этот титул – уже седьмой. Однако еще за пару дней до финиша последнего этапа очередной успех Ожье был далеко не очевиден. Но решающая гонка этого сезона WRC получилась на загляденье: сложные условия, ряд ярких инцидентов – и захватывающие дух повороты интриги.

Бэнкинг на трассе в Монце в дни ралли

Бэнкинг на трассе в Монце в дни ралли

Фото: Toyota Racing

Ралли Монца впервые стало этапом чемпионата мира – как нетрудно догадаться, из-за коронавируса. Эта гонка проводится много лет – но звезды WRC если раньше туда и заглядывали, то лишь эпизодически. Так что, едущие по знаменитой кольцевой трассе раллийные машины – зрелище само по себе не новое. Но разом вся элита мирового ралли оказалась где-то между Роджей и Параболикой (а также на легендарном бэнкинге, который кольцевики уже не используют) впервые.

Галерея: машины WRC на трассе в Монце

Отт Тянак, Hyundai

Отт Тянак, Hyundai
1/8

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Такамото Кацута, Toyota

Такамото Кацута, Toyota
2/8

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Тьерри Невилль, Hyundai

Тьерри Невилль, Hyundai
3/8

Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport

Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai

Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai
4/8

Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport

Себастьен Ожье, Toyota

Себастьен Ожье, Toyota
5/8

Фотограф: Toyota Racing

Отт Тянак, Hyundai

Отт Тянак, Hyundai
6/8

Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport

Калле Рованпера, Toyota

Калле Рованпера, Toyota
7/8

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Закрытый парк гонки на пит-лейне

Закрытый парк гонки на пит-лейне
8/8

Ралли Монца считается асфальтовым, но часть дистанции спецучастков была проложена по гравийным дорожкам на территории автодрома (и даже газонам в зонах безопасности). Вдобавок погода «радовала» разными видами осадков, от легкого дождичка до снега. Поэтому раллийным машинам после прохвата по Монце никак не удавалось остаться столь же чистыми, как болидам Ф1 на финише Гран При Италии.

Галерея: вода и грязь на трассе Ралли Монца

Эсапекка Лаппи, Ford

Эсапекка Лаппи, Ford
1/8

Фотограф: M-Sport M-Sport

Оле-Кристиан Вейбю. Hyundai

Оле-Кристиан Вейбю. Hyundai
2/8

Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport

Теему Сунинен, Ford

Теему Сунинен, Ford
3/8

Фотограф: M-Sport M-Sport

Оле-Кристиан Вейбю. Hyundai

Оле-Кристиан Вейбю. Hyundai
4/8

Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport

Эсапекка Лаппи, Ford

Эсапекка Лаппи, Ford
5/8

Фотограф: M-Sport M-Sport

Тьерри Невилль, Hyundai

Тьерри Невилль, Hyundai
6/8

Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport

Теему Сунинен, M-Sport

Теему Сунинен, M-Sport
7/8

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai

Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai
8/8

Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport

Неудивительно, что без ошибок (даже в исполнении весьма опытных пилотов) гонка не обошлась. К примеру, Тьерри Невилль на Hyundai в пятницу сначала не удержал машину на дороги и врезался в ограждающую трассу сетку (потеряв на этом 20 с), потом зацепил бетонный блок и повредил заднюю подвеску, а потом «залил» мотор при попытке проехать лужу на небольшой скорости.

Галерея: ошибки и сходы на Ралли Монца

Тьерри Невилль, Hyundai

Тьерри Невилль, Hyundai
1/5

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Машины команды Toyota после схода с трассы

Машины команды Toyota после схода с трассы
2/5

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Такамото Кацута, Toyota

Такамото Кацута, Toyota
3/5

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai

Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai
4/5

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Такамото Кацута, Toyota

Такамото Кацута, Toyota
5/5

Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Претенденты на титул проводили в целом спокойную гонку. Два пилота Toyota, лидировавший в чемпионате Элфин Эванс на Toyota и отстававший от него на 14 очков Себастьен Ожье, вместе потеряли время в пятницу (когда серьезное преимущество получили гонщики, в нужный момент обувшие автомобили в зимние шины). А потом вместе стали наверстывать упущенное. Ожье постоянно был впереди товарища по команде, но в целом ситуация играла на руку Эвансу. Чтобы стать чемпионом, британцу было достаточно финишировать на одну-две позиции ниже француза. Еще за полтора дня до финиша эта задача выглядела вполне решаемой.

Но в субботу гонка отправилась на дороги в районе города Бергамо, где регулярно шел снег, и порой весьма сильный.

Галерея: снег на Ралли Монца

Дани Сордо, Hyundai

Дани Сордо, Hyundai
1/4

Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport

Эсапекка Лаппи, Ford

Эсапекка Лаппи, Ford
2/4

Фотограф: M-Sport M-Sport

Дани Сордо, Hyundai

Дани Сордо, Hyundai
3/4

Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport

Эсапекка Лаппи, Ford

Эсапекка Лаппи, Ford
4/4

Фотограф: M-Sport M-Sport

10-й спецучасток гонки из 16-ти был отменен, когда две машины попали в аварии одна за другой в одном и том же месте и перегородили трассу.

 

А на следующем допе, причем в достаточно медленном повороте, с дороги вылетел Эванс! Этот эпизод и решил судьбу титула. Точнее, титулов: между Toyota и Hyundai шла весьма плотная борьба в командном зачете – и очков, которые мог бы набрать британец, японцам не хватило, чтобы одолеть корейцев.

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Выбравшись из машины, Эванс тут же вышел на край дороги и пошел ко входу в поворот, чтобы предупредить об опасности ехавшего следом Ожье. Так как оба пилота выступают за одну команду, это более чем логично. Но в то же время Эванс таким образом лишал себя последних шансов на титул: ведь если бы француз тоже оказался за пределами трассы, чемпионом стал бы британец.

 

Фото: Elfyn Evans

Многие могут сказать, что у британского гонщика, не так давно вошедшего в элиту мирового ралли, еще впереди. Однако стоит вспомнить, что Эвансу уже 31 год. Это, конечно, не значит, что пилоту пора на пенсию – но тому же Ожье, на счету которого со вчерашнего дня уже 7 титулов, на сегодняшний день 36 лет.

Впрочем, на самобичевание (как и на самолюбование) у звезд WRC не так много времени. Если пандемия не внесет очередных корректив, новый сезон мирового ралли стартует в Монте-Карло 21 января – то есть через шесть с небольшим недель.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монца
Автор Кирилл Качнов

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