В минувшие выходные Себастьен Ожье стал чемпионом мира по ралли. Это, мягко говоря, не сенсация: для француза этот титул – уже седьмой. Однако еще за пару дней до финиша последнего этапа очередной успех Ожье был далеко не очевиден. Но решающая гонка этого сезона WRC получилась на загляденье: сложные условия, ряд ярких инцидентов – и захватывающие дух повороты интриги.

Бэнкинг на трассе в Монце в дни ралли Фото: Toyota Racing

Ралли Монца впервые стало этапом чемпионата мира – как нетрудно догадаться, из-за коронавируса. Эта гонка проводится много лет – но звезды WRC если раньше туда и заглядывали, то лишь эпизодически. Так что, едущие по знаменитой кольцевой трассе раллийные машины – зрелище само по себе не новое. Но разом вся элита мирового ралли оказалась где-то между Роджей и Параболикой (а также на легендарном бэнкинге, который кольцевики уже не используют) впервые.

Галерея: машины WRC на трассе в Монце

Отт Тянак, Hyundai 1 / 8 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Такамото Кацута, Toyota 2 / 8 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Тьерри Невилль, Hyundai 3 / 8 Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai 4 / 8 Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport Себастьен Ожье, Toyota 5 / 8 Фотограф: Toyota Racing Отт Тянак, Hyundai 6 / 8 Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport Калле Рованпера, Toyota 7 / 8 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Закрытый парк гонки на пит-лейне 8 / 8

Ралли Монца считается асфальтовым, но часть дистанции спецучастков была проложена по гравийным дорожкам на территории автодрома (и даже газонам в зонах безопасности). Вдобавок погода «радовала» разными видами осадков, от легкого дождичка до снега. Поэтому раллийным машинам после прохвата по Монце никак не удавалось остаться столь же чистыми, как болидам Ф1 на финише Гран При Италии.

Галерея: вода и грязь на трассе Ралли Монца

Эсапекка Лаппи, Ford 1 / 8 Фотограф: M-Sport M-Sport Оле-Кристиан Вейбю. Hyundai 2 / 8 Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport Теему Сунинен, Ford 3 / 8 Фотограф: M-Sport M-Sport Оле-Кристиан Вейбю. Hyundai 4 / 8 Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport Эсапекка Лаппи, Ford 5 / 8 Фотограф: M-Sport M-Sport Тьерри Невилль, Hyundai 6 / 8 Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport Теему Сунинен, M-Sport 7 / 8 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai 8 / 8 Фотограф: Austral - Hyundai Motorsport

Неудивительно, что без ошибок (даже в исполнении весьма опытных пилотов) гонка не обошлась. К примеру, Тьерри Невилль на Hyundai в пятницу сначала не удержал машину на дороги и врезался в ограждающую трассу сетку (потеряв на этом 20 с), потом зацепил бетонный блок и повредил заднюю подвеску, а потом «залил» мотор при попытке проехать лужу на небольшой скорости.

Галерея: ошибки и сходы на Ралли Монца

Тьерри Невилль, Hyundai 1 / 5 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Машины команды Toyota после схода с трассы 2 / 5 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Такамото Кацута, Toyota 3 / 5 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Оле-Кристиан Вейбю, Hyundai 4 / 5 Фотограф: McKlein / Motorsport Images Такамото Кацута, Toyota 5 / 5 Фотограф: McKlein / Motorsport Images

Претенденты на титул проводили в целом спокойную гонку. Два пилота Toyota, лидировавший в чемпионате Элфин Эванс на Toyota и отстававший от него на 14 очков Себастьен Ожье, вместе потеряли время в пятницу (когда серьезное преимущество получили гонщики, в нужный момент обувшие автомобили в зимние шины). А потом вместе стали наверстывать упущенное. Ожье постоянно был впереди товарища по команде, но в целом ситуация играла на руку Эвансу. Чтобы стать чемпионом, британцу было достаточно финишировать на одну-две позиции ниже француза. Еще за полтора дня до финиша эта задача выглядела вполне решаемой.

Но в субботу гонка отправилась на дороги в районе города Бергамо, где регулярно шел снег, и порой весьма сильный.

Галерея: снег на Ралли Монца

Дани Сордо, Hyundai 1 / 4 Фотограф: Фабьен Дюфор / Hyundai Motorsport Эсапекка Лаппи, Ford 2 / 4 Фотограф: M-Sport M-Sport Дани Сордо, Hyundai 3 / 4 Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport Эсапекка Лаппи, Ford 4 / 4 Фотограф: M-Sport M-Sport

10-й спецучасток гонки из 16-ти был отменен, когда две машины попали в аварии одна за другой в одном и том же месте и перегородили трассу.

А на следующем допе, причем в достаточно медленном повороте, с дороги вылетел Эванс! Этот эпизод и решил судьбу титула. Точнее, титулов: между Toyota и Hyundai шла весьма плотная борьба в командном зачете – и очков, которые мог бы набрать британец, японцам не хватило, чтобы одолеть корейцев.

Выбравшись из машины, Эванс тут же вышел на край дороги и пошел ко входу в поворот, чтобы предупредить об опасности ехавшего следом Ожье. Так как оба пилота выступают за одну команду, это более чем логично. Но в то же время Эванс таким образом лишал себя последних шансов на титул: ведь если бы француз тоже оказался за пределами трассы, чемпионом стал бы британец.

Фото: Elfyn Evans

Многие могут сказать, что у британского гонщика, не так давно вошедшего в элиту мирового ралли, еще впереди. Однако стоит вспомнить, что Эвансу уже 31 год. Это, конечно, не значит, что пилоту пора на пенсию – но тому же Ожье, на счету которого со вчерашнего дня уже 7 титулов, на сегодняшний день 36 лет.

Впрочем, на самобичевание (как и на самолюбование) у звезд WRC не так много времени. Если пандемия не внесет очередных корректив, новый сезон мирового ралли стартует в Монте-Карло 21 января – то есть через шесть с небольшим недель.