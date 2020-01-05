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«Мое полноценное участие в WRC окончено». Крис Мик завершил карьеру в ралли

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«Мое полноценное участие в WRC окончено». Крис Мик завершил карьеру в ралли
Автор:
5 янв. 2020 г., 08:45

Гонщик не исключает для себя участия в ралли-марафоне «Дакар» в будущем.

В 2019 году Крис Мик потерял место в команде Toyota и не сумел найти для себя иной вакансии. После того как команда M-Sport пригласила на 2020 год бывшего гонщика Citroen Эсапекку Лаппи, свободных мест в WRC не осталось.

Мик признал, что его карьера Фактически завершена, и отметил, что не стал бы гоняться за M-Sport бесплатно.

«При сложившейся на рынке пилотов ситуации мое участие в чемпионате невозможно, – сказал Мик. – Надо быть реалистом. Я не стану выступать бесплатно. Тратить 200 дней в году вдали от своей семьи. Полагаю, Лаппи получит от Citroen зарплату и не нуждается в деньгах. Так что… надо признать, что мое полноценное участие в WRC окончено.

Я все еще продолжаю переговоры с Toyota, чтобы они, быть может, привлекали меня для участия в каких-то тестах. Ну и конечно не исключаю и других вариантов».

Также Мик рассказал, что в этом году его звали на «Дакар», куда он не успел, но не исключает своего участия в будущем.

«Мы хорошие друзья с Сирилем Депре, и он приглашал меня на «Дакар» в класс мотовездеходов, – сказал Мик. – Я всегда смотрю «Дакар» по ТВ, помню как там успешно выступали бывшие раллисты. Так что я всегда хотел выступить там после завершения карьеры в WRC. Возможно получится в будущем».

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Крис Мик
Автор Джейми Кляйн

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