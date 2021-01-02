Миккельсен станет соперником Лукьянюка в чемпионате Европы

Андреас Миккельсен в 2021 году проведет сезон, пилотируя автомобиль Skoda Fabia категории R5. За рулем машины, которую будет обслуживать команда Toksport, норвежец по полной программе выступит в чемпионате мира (в классе WRC2) и чемпионате Европы.

Таким образом, вновь станет одним из лидеров турнира, где добился первых заметных успехов. Миккельсен выступал в европейском чемпионате (в те годы называвшемся IRC) десять лет назад – и в составе команды Skoda UK дважды выигрывал турнир. У команды Toksport также неплохой послужной список: в 2019 году с ее помощью победителем чемпионата Европы стал британец Крис Ингрэм.

Напомним, что в этом году европейский турнир уже во второй раз в карьере выиграл россиянин Алексей Лукьянюк.

«Участвуя сразу в двух турнирах, я проведу немало времени за рулем, – комментирует Миккельсен свои планы на 2021 год. – К тому же, я буду регулярно принимать участие в тестах, помогая в создании обновленной Skoda Fabia к 2022 году. Мне придется садиться за руль еженедельно, как минимум – раз в две недели. И это просто здорово.

В моем распоряжении будет лучшая машина в классе. Поэтому своей целью я определил победы во всех ралли, на старт которых я буду выходить. И в идеале это должно стать промежуточной ступенью к возвращению в высшую лигу в 2022 году».

В свое время Миккельсен считался одним из наиболее талантливых молодых пилотов – однако серьезных успехов норвежец не смог добиться даже в составе доминировавшей в мировом ралли команды Volkswagen: за 4 года в ее составе пилот выиграл лишь 3 ралли и не поднимался выше 3-го места в общем зачете. Переход в коллектив Hyundai не исправил ситуации – и в итоге в этом году норвежец принял участие лишь в одном этапе чемпионате мира, причем на автомобиле категории R5.