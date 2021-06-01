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WRC Новость

Машины WRC могут попасть на старт и после смены правил

Автор:
, Главный редактор

«Придушенные» автомобили Toyota, Hyundai и Ford смогут появляться на этапах чемпионата мира под управлением пилотов-частников

Машины WRC могут попасть на старт и после смены правил

В следующем году участники высшей лиги чемпионата мира по ралли перейдут на автомобили нового поколения – гибридную технику, в отношении которой нередко используется название Rally 1. Изначально это значило, что использующиеся сейчас машины в 2022 году уже не смогут быть заявлены на этапы мирового первенства – однако, по сообщениям европейской прессы, скорее всего, ситуация изменится.

«Мы активно обсуждаем этот вопрос – вопрос того, возможно ли продолжить использование такой техники и в 2022 году, – цитирует Ива Маттона, директора FIA по ралли, сайт DirtFish. – Конечно, в любом случае машины не будут так же быстры, как сейчас. Но впереди новые встречи на эту тему – и думаю, что в итоге мы сможем сохранить для этих автомобилей возможности для участия в гонках. Это будет неплохим вариантом для пилотов-частников – не вижу перспектив того, чтобы такие машины использовались заводскими командами».

Самым простым способом замедлить современные автомобили WRC является уменьшение диаметра рестриктора, через который в двигатель поступает воздух. Сейчас этот диаметр составляет 36 мм – но в 2016 году составлял 33 мм, и возврат к использовавшемуся ранее варианту не представляет особых проблем. Эта мера среди прочего снизит риски поломок силовых установок, что будет только на руку частникам.

Хотя автомобили WRC окажутся заметно медленнее новой техники Rally 1, отдельный зачет для машин образца 2017-2021 годов устраивать не планируется. Попытка сделать нечто подобное предпринималась после предыдущего серьезного изменения техтребований в 2017 году – для машин предыдущего поколения был создан Трофей WRC. Однако на 5-ти из 13-ти этапов в этой категории был заявлен один-единственный автомобиль, а еще на одной гонке таковых не оказалось вовсе. И титул победителя Трофея, доставшийся в итоге Журдану Сердеридису, не помог греческому пилоту войти в элиту мирового ралли.

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Ожье намерен остаться в Toyota после ухода из WRC

Предыдущая новость

Ожье намерен остаться в Toyota после ухода из WRC
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Об этой статье

Серия WRC
Автор Кирилл Качнов

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