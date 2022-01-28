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Машины Rally1 разрешат использовать в национальных чемпионатах

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Сообщается, что для этого из автомобилей нужно будет убрать электропривод

Машины Rally1 разрешат использовать в национальных чемпионатах
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Машины WRC использовались в национальных чемпионатах по ралли вплоть до 2017 года, когда FIA ввела запрет на эксплуатацию автомобилей высшего класса в других сериях.

Изначально были сомнения о том, как будет регулироваться использование новой техники Rally1 за пределами мирового чемпионата. Однако, по информации издания DirtFish, машины WRC этого года в ближайшее время скорее всего разрешат использовать на местных соревнованиях.

«Естественно, некоторые из команд более заинтересованы в этом, – приводит слова неназванного источника DirtFish. – Думаю, не секрет, что наши британские друзья – M-Sport – будут очень рады такому шагу.

Такое решение имеет большой смысл. В мире много фанатов, которые хотят увидеть эти машины вживую, а календарь WRC не позволяет посетить все существующие места. Мы говорили о возможности убрать из автомобилей электропривод, чтобы они стали немного больше похожи на региональные раллийные машины».

Напомним, что в 2022 году в WRC в силу вступили новые технические требования Rally1, в соответствие с которыми автомобили оборудовали турбомотором, работающим в паре с электроприводом. Более того, если раньше основой конструкции машин чемпионата были серийные кузова, то в рамках новых правил техника строится вокруг специально разработанных пространственных рам.

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