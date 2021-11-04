Машина WRC нового поколения проехала свое первое ралли

Заводская команда Hyundai, выступающая в чемпионате мира по ралли, провела на севере Италии очередные тестовые заезды с участием автомобиля, построенного по новым техтребованиям (они вступят в силу в следующем году). На тестах команда воспроизвела ход среднестатистического этапа чемпионата мира – таким образом, Hyundai i20 стал первым автомобилем нового поколения, который проехал гоночную дистанцию в гоночном графике со всеми ограничениями на обслуживание машины.

Собранной на тестах информацией команда поделилась с присутствовавшей на тестах группой представителей FIA – в которую среди прочих входили директор федерации по вопросам ралли Ив Маттон и технический директор комиссии по ралли Жером Туке.

По словам Маттона, после завершения тестов поделившегося своими впечатлениями с журналистами, корейский коллектив в целом готов к полноценному выступлению автомобиля нового поколения на январском Ралли Монте-Карло. Однако один из главных критиков новой концепции, пилот Тьерри Невилль, пока не испытывает стопроцентной уверенности в новой технике. «Думаю, мы где-то на полпути в изучении машины», – рассказал бельгиец прессе.

Также, по словам пилота, у машины пока наблюдаются определенные проблемы при переключении из езды на электроприводе в обычный режим. Напомним, машины нового поколения комплектуются гибридными силовыми установками – и в ходе ралли по отдельным участкам дорожных секций они должны будут двигаться без помощи двигателей внутреннего сгорания.

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