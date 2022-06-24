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WRC / Ралли Кения Новость

Машина Леба загорелась на Ралли Сафари

Легендарный французский раллист ни разу за карьеру не сумел выиграть в Кении – и в этом году победа вновь ускользнула от него

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Машина Леба загорелась на Ралли Сафари
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48-летний Леб занимал только пятое место после зрительского СУ в четверг, однако на первом же скоростном участке пятницы опередил всех соперников, ясно обозначив серьезность намерений. 

По итогам утренней секции француз уступал лидирующему Элфину Эвансу 15,9 секунды, однако именно в этот момент его гонка фактически закончилась. Уже после того, как Себ завершил дистанцию четвертого спецучастка, из-под капота его Ford показались струйки дыма, а затем и языки огня. 

Вместе со штурманом Изабель Гармиш они сбили пламя при помощи огнетушителей, но мотор после этого уже не запустился. Леб проявил смекалку и смог уехать на электрической тяге – с этого года в WRC перешли на гибридные силовые установки, – но когда запас батареи иссяк, машина окончательно превратилась в «недвижимость».

«Думаю, теперь все кончено, батарея разрядилась, – приводит слова восьмикратного чемпиона сетевое издание Dirtfish. – Машина загорелась уже после финиша, на самом спецучастке проблем не было. Мы проехали еще несколько метров и остановились, чтобы снять шлемы. В этот момент автоматика заглушила мотор.

Когда я попробовал вновь завести его, ничего не произошло. А потом показался огонь в задней части капота. Что было дальше – я даже толком не вспомню». 

После дневной секции Ралли Сафари в гонке лидирует Элфин Эванс на Toyota, экипажи японской марки занимают четыре первых позиции.

Kenya Положение в Ралли Кения после СУ4

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 42'06.9 9'07.5
2 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 42'15.4 9'16.0
3 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 42'18.0 9'18.6
4 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 42'19.3 9'19.9
5 France Себастьен Лёб
France Изабель Галмиш 		Ford Puma Rally1 RC1 42'22.8 9'23.4
6 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 42'29.5 9'30.1
7 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 42'36.5 9'37.1
8 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria		 Ford Puma Rally1 RC1 42'38.8 9'39.4
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