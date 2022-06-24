Машина Леба загорелась на Ралли Сафари

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48-летний Леб занимал только пятое место после зрительского СУ в четверг, однако на первом же скоростном участке пятницы опередил всех соперников, ясно обозначив серьезность намерений.

По итогам утренней секции француз уступал лидирующему Элфину Эвансу 15,9 секунды, однако именно в этот момент его гонка фактически закончилась. Уже после того, как Себ завершил дистанцию четвертого спецучастка, из-под капота его Ford показались струйки дыма, а затем и языки огня.

Вместе со штурманом Изабель Гармиш они сбили пламя при помощи огнетушителей, но мотор после этого уже не запустился. Леб проявил смекалку и смог уехать на электрической тяге – с этого года в WRC перешли на гибридные силовые установки, – но когда запас батареи иссяк, машина окончательно превратилась в «недвижимость».

«Думаю, теперь все кончено, батарея разрядилась, – приводит слова восьмикратного чемпиона сетевое издание Dirtfish. – Машина загорелась уже после финиша, на самом спецучастке проблем не было. Мы проехали еще несколько метров и остановились, чтобы снять шлемы. В этот момент автоматика заглушила мотор.

Когда я попробовал вновь завести его, ничего не произошло. А потом показался огонь в задней части капота. Что было дальше – я даже толком не вспомню».

После дневной секции Ралли Сафари в гонке лидирует Элфин Эванс на Toyota, экипажи японской марки занимают четыре первых позиции.

Положение в Ралли Кения после СУ4