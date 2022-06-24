Машина Леба загорелась на Ралли Сафари
Легендарный французский раллист ни разу за карьеру не сумел выиграть в Кении – и в этом году победа вновь ускользнула от него
48-летний Леб занимал только пятое место после зрительского СУ в четверг, однако на первом же скоростном участке пятницы опередил всех соперников, ясно обозначив серьезность намерений.
По итогам утренней секции француз уступал лидирующему Элфину Эвансу 15,9 секунды, однако именно в этот момент его гонка фактически закончилась. Уже после того, как Себ завершил дистанцию четвертого спецучастка, из-под капота его Ford показались струйки дыма, а затем и языки огня.
Вместе со штурманом Изабель Гармиш они сбили пламя при помощи огнетушителей, но мотор после этого уже не запустился. Леб проявил смекалку и смог уехать на электрической тяге – с этого года в WRC перешли на гибридные силовые установки, – но когда запас батареи иссяк, машина окончательно превратилась в «недвижимость».
«Думаю, теперь все кончено, батарея разрядилась, – приводит слова восьмикратного чемпиона сетевое издание Dirtfish. – Машина загорелась уже после финиша, на самом спецучастке проблем не было. Мы проехали еще несколько метров и остановились, чтобы снять шлемы. В этот момент автоматика заглушила мотор.
Когда я попробовал вновь завести его, ничего не произошло. А потом показался огонь в задней части капота. Что было дальше – я даже толком не вспомню».
После дневной секции Ралли Сафари в гонке лидирует Элфин Эванс на Toyota, экипажи японской марки занимают четыре первых позиции.
Положение в Ралли Кения после СУ4
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|42'06.9
|9'07.5
|2
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|42'15.4
|9'16.0
|3
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|42'18.0
|9'18.6
|4
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|42'19.3
|9'19.9
|5
| Себастьен Лёб
Изабель Галмиш
|Ford Puma Rally1
|RC1
|42'22.8
|9'23.4
|6
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|42'29.5
|9'30.1
|7
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|42'36.5
|9'37.1
|8
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|RC1
|42'38.8
|9'39.4
|Полные результаты
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