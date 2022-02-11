M-Sport ждет Леба на четырех этапах WRC 2022 года

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Команда M-Sport, которой Себастьен Леб принес победу на дебютном этапе этого года в Монте-Карло, хотела бы видеть его в сумме в четырех гонках этого сезона. Об этом рассказал ее глава Малколм Уилсон.

«Нашей целью является участие Леба на четырех этапах, но я не могу пока раскрыть вам подробности, – цитирует Уилсона Speedweek.com. – Скажу лишь, что Себастьен пропустит Ралли Швеция и этап в Хорватии. Посмотрим, когда он вернется, но я могу пообещать, что мы постараемся вновь затащить его за руль нашей машины».

Ранее стало известно, что M-Sport заключила контракт с Пьером-Луи Лубе. Это оставляет для Леба возможность участвовать еще только в трех этапах: Ралли Сафари, Новой Зеландии и Японии. Напомним, что сам Леб в последние годы известен тем, что не любит дальние путешествия. Что не мешает Уилсону хвалить девятикратного чемпиона мира.

«То, как он выступил в Монте-Карло очень впечатляет, – сказал Уилсон. – Просто представьте, что он прибыл с «Дакара», без возможности серьезно подготовиться. К тому же его новый штурман Изабель Гальмиш прежде не имела опыта выступления в WRC.

В 2005 году я был очень близок к тому, чтобы заключить с Лебом контракт, и сейчас отлично понимаю, чего я упустил. Он очень быстро адаптировался к новой машине Ралли1, с самого начала почувствовал себя в ней комфортно. И хотя по ходу уик-энда условия менялись, он так ни разу не поменял изначально выбранные настройки, не сделал и щелчка в регулировках подвески».

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