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Изначально в M-Sport планировали выставить на новозеландскую гонку четыре экипажа, однако во вторник стало известно, что «по взаимному согласию» решили отказаться от выступления Адриена Фурмо, который продолжит сезон на Ралли Испания в конце октября.

Ранее Фурмо уже пропустил гонку в Греции, так как в M-Sport не успели восстановить его Ford Puma, поврежденную на августовском Ралли Бельгия.

В нынешнем сезоне 27-летний француз регулярно попадает в аварии и всего дважды смог заработать очки. Его лучшим результатом стало седьмое место в Эстонии, а в таблице общего зачета гонщик занимает только 18-ю строчку.

Ралли Новая Зеландия пройдет в статусе этапа WRC впервые с 2012 года, в топовом зачете Rally1 на старт выйдут всего десять экипажей. В числе тех, кто поборется за победу, будет Себастьен Ожье – Toyota подтвердила, что восьмикратный чемпион мира выступит во всех трех оставшихся гонках нынешнего чемпионата: новозеландской, испанской и японской.

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