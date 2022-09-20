Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Гонщики Hyundai впервые в истории заняли весь подиум на этапе WRC
WRC / Ралли Новая Зеландия Новость

Команда M-Sport решила не брать одного из гонщиков на Ралли Новая Зеландия

Несмотря на заявку на весь сезон, Адриен Фурмо пропустит предстоящий этап WRC

Том Ховард
Автор:
, News editor
Команда M-Sport решила не брать одного из гонщиков на Ралли Новая Зеландия
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Изначально в M-Sport планировали выставить на новозеландскую гонку четыре экипажа, однако во вторник стало известно, что «по взаимному согласию» решили отказаться от выступления Адриена Фурмо, который продолжит сезон на Ралли Испания в конце октября. 

Ранее Фурмо уже пропустил гонку в Греции, так как в M-Sport не успели восстановить его Ford Puma, поврежденную на августовском Ралли Бельгия. 

В нынешнем сезоне 27-летний француз регулярно попадает в аварии и всего дважды смог заработать очки. Его лучшим результатом стало седьмое место в Эстонии, а в таблице общего зачета гонщик занимает только 18-ю строчку.  

Ралли Новая Зеландия пройдет в статусе этапа WRC впервые с 2012 года, в топовом зачете Rally1 на старт выйдут всего десять экипажей. В числе тех, кто поборется за победу, будет Себастьен Ожье – Toyota подтвердила, что восьмикратный чемпион мира выступит во всех трех оставшихся гонках нынешнего чемпионата: новозеландской, испанской и японской.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Гонщики Hyundai впервые в истории заняли весь подиум на этапе WRC
Предыдущая новость

Гонщики Hyundai впервые в истории заняли весь подиум на этапе WRC

Том Ховард Больше от
Том Ховард
Гонщики Hyundai впервые в истории заняли весь подиум на этапе WRC Ралли Греция
WRC

Гонщики Hyundai впервые в истории заняли весь подиум на этапе WRC

На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел Ралли Греция
WRC

На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел

Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис Ралли Греция
WRC

Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис

Адриан Фурмо Больше от
Адриан Фурмо
Гонщику WRC пришлось самому строить машину взамен разбитой Ралли Монте-Карло
WRC

Гонщику WRC пришлось самому строить машину взамен разбитой

Первая авария нового сезона WRC: Фурмо улетел с обрыва Ралли Монте-Карло
WRC

Первая авария нового сезона WRC: Фурмо улетел с обрыва

Видео: переворот пилота Ford на Ралли Монца Ралли Монца
WRC

Видео: переворот пилота Ford на Ралли Монца

M-Sport Больше от
M-Sport
Машина Леба загорелась на Ралли Сафари Ралли Кения
WRC

Машина Леба загорелась на Ралли Сафари

M-Sport выступит в «Дакаре» с африканским пикапом Ford Дакар
Дакар

M-Sport выступит в «Дакаре» с африканским пикапом Ford

Неделя моды сорвала дебют гонщика в WRC Ралли Швеция
WRC

Неделя моды сорвала дебют гонщика в WRC

Самое важное:

Команда M-Sport решила не брать одного из гонщиков на Ралли Новая Зеландия
WRC WRC

Команда M-Sport решила не брать одного из гонщиков на Ралли Новая Зеландия

Несмотря на заявку на весь сезон, Адриен Фурмо пропустит предстоящий этап WRC

Гонщики Hyundai впервые в истории заняли весь подиум на этапе WRC
WRC WRC

Гонщики Hyundai впервые в истории заняли весь подиум на этапе WRC

Тьерри Невилль одержал на греческих дорогах первую победу в сезоне, лидер чемпионата Калле Рованпера во второй раз подряд не смог добиться результата

На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел
WRC WRC

На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел

Если в пятницу на греческуих дорожках лидировали гонщики на Ford, то по итогам субботы тройку составили представители Hyundai

Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис
WRC WRC

Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис

Первый гоночный день греческого этапа принес весьма неожиданные результаты: протокол возглавили 48-летний ветеран и новичок, который пока даже не был на подиуме

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.