M-Sport выставит в новом сезоне WRC только две машины
Пьер-Луи Лубе будет стартовать за команду в главном зачете мирового ралли, а Адриен Фурмо выступит лишь в WRC2
Правила мирового ралли позволяют командам заявлять на каждый этап по три экипажа, из которых два лучших на финише приносят очки в общий зачет. При этом в реальности экипажей бывает по четыре, а в отдельных гонках даже больше.
Однако в M-Sport решили отойти от такой практики и в 2023 году за рулем Ford Puma кроме чемпиона мира 2019 года Отта Тянака будет выступать только Пьер-Луи Лубе.
25-летний француз пока не провел в главном классе WRC ни одного полного сезона. В 2020-21 годах он периодически стартовал на Hyundai, а в прошедшем сезоне выступил в семи ралли с M-Sport. Его лучшими результатами стали два четвертых места.
Пьер-Луи Лубе, M-Sport Ford World Rally Team
Фото: M-Sport
Штурманом чемпиона WRC2 2019 года станет Николя Жильсуль, который ранее ассистировал Тьерри Невиллю. Венсан Ландэ, который выступал с Лубе прежде, принял приглашение Себастьена Ожье и будет выступать вместе с восьмикратным чемпионом в Toyota.
К сожалению, для Адриена Фурмо, который также защищал цвета M-Sport в 2022 году, места в главном составе уже не нашлось.
27-летнего француза ждут выступления на Ford Fiesta Rally2 в зачете WRC2. Для Фурмо прошедший чемпионат мира оказался непростым: он четырежды попадал в серьезные аварии и ни разу не финишировал выше седьмого места.
Адриен Фурмо, M-Sport Ford World Rally Team
Фото: M-Sport
Второй экипаж британского коллектива в WRC2 возглавит 23-летний люксембуржец Грегуар Мюнстер, перешедший из Hyundai.
Новый сезон мирового ралли стартует в конце января в Монте-Карло.
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M-Sport выставит в новом сезоне WRC только две машины
Пьер-Луи Лубе будет стартовать за команду в главном зачете мирового ралли, а Адриен Фурмо выступит лишь в WRC2
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