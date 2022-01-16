M-Sport показала машину для нового сезона WRC

M-Sport впервые показала свою Ford Puma еще на летнем фестивале скорости в Гудвуде. Последняя же версия машины была представлена вместе с Huindai и Toyota в Зальцбурге, 15 января, в преддверии старта сезона WRC.

Команда обновила ливрею, и теперь, благодаря спонсорской поддержке производителя энергетических напитков Red Bull, автомобиль стал ярко-фиолетовым.

Ford Puma Rally1 livery Фото: Drew Gibson

В соответствии с правилами Rally1, которые вступили в силу с 2022 года, Ford оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 500 л.с., который работает в паре с гибридной установкой на 100 кВт. Если раньше основной конструкции машин WRC были серийные кузова, то в рамках новых техтребований автомобили строятся вокруг специально разработанных пространственных рам.

Ford Puma Rally1 Фото: Drew Gibson

В новом сезоне чемпионата мира по ралли, который начнется 20 января, защищать цвета M-Sport будут Крэйг Брин, Гас Гринсмит и Адриен Фурмо. Себастьена Леба же на данный момент подтвердили только на Ралли Монте-Карло – скорее всего, многократный чемпион мира будет выступать в WRC эпизодически, как это было на протяжении последних десяти лет.