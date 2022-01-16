M-Sport показала машину для нового сезона WRC
Команда отошла от идеи привычных сине-бело-черных оттенков и решила провести новый сезон WRC в более дерзком и ярком образе
M-Sport впервые показала свою Ford Puma еще на летнем фестивале скорости в Гудвуде. Последняя же версия машины была представлена вместе с Huindai и Toyota в Зальцбурге, 15 января, в преддверии старта сезона WRC.
Команда обновила ливрею, и теперь, благодаря спонсорской поддержке производителя энергетических напитков Red Bull, автомобиль стал ярко-фиолетовым.
Ford Puma Rally1 livery
Фото: Drew Gibson
В соответствии с правилами Rally1, которые вступили в силу с 2022 года, Ford оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 500 л.с., который работает в паре с гибридной установкой на 100 кВт. Если раньше основной конструкции машин WRC были серийные кузова, то в рамках новых техтребований автомобили строятся вокруг специально разработанных пространственных рам.
Ford Puma Rally1
Фото: Drew Gibson
В новом сезоне чемпионата мира по ралли, который начнется 20 января, защищать цвета M-Sport будут Крэйг Брин, Гас Гринсмит и Адриен Фурмо. Себастьена Леба же на данный момент подтвердили только на Ралли Монте-Карло – скорее всего, многократный чемпион мира будет выступать в WRC эпизодически, как это было на протяжении последних десяти лет.